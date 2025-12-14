LA NUEVA ESPAÑA se convierte en el séptimo periódico más leído del país / .

LA NUEVA ESPAÑA se ha convertido en el 7º periódico más leído de España. La edición impresa del diario líder en Asturias ha escalado un puesto en el ranking de los diez periódicos de información general más leídos del país, según los últimos datos del Estudio General de Medios (EGM). Este profundo análisis registra una audiencia media de 183.000 lectores diarios, una cifra que revela un incremento de 13.000 en lo que va de año.

Los números de la última cata efectuada en el mercado nacional de la información generalista por los responsables del Estudio General de Medios, que completa el análisis de la evolución entre febrero y noviembre del presente año 2025, revelan que las lectoras y lectores asturianos renuevan y refuerzan su compromiso con LA NUEVA ESPAÑA. Así, en un contexto general de transformación y digitalización del mercado de la prensa en España, la audiencia de la edición impresa no sólo resiste, también gana peso relativo en la lista de los medios más leídos del país. Así, la audiencia de LA NUEVA ESPAÑA ha crecido un 7, 7 por ciento entre enero y noviembre del presente año, conformando un caso aparte, y a contracorriente, en la evolución de las ediciones en papel de los diarios españoles.

Estos datos constatan que LA NUEVA ESPAÑA alcanza su mejor dato de la serie reciente y refuerza aún más su posición hegemónica como diario de referencia y más leído por los asturianos. Mientras el periódico aumenta su audiencia, su más directo competidor, "El Comercio", que suma a sus números los de "La Voz de Avilés", desciende. Los datos del EGM constatan que el diario gijonés pierde 1.000 lectores diarios y que su audiencia ha caído un 1,1 por ciento. En números absolutos, cuenta con 92.000 lectores cada día, la mitad de los que tiene LA NUEVA ESPAÑA.

En cuanto a la evolución de la audiencia de nuestro diario a lo largo de 2025, el EGM recoge un constante crecimiento en las distintas catas que han realizado en el mercado de medios los responsables de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), autores del estudio. A principios del presente año la audiencia del periódico de Asturias se situaba en 176.000 lectores al día. El pasado mes de noviembre el crecimiento ya se hacía evidente y alcanzaba las 183.000 personas que cada día acuden a nuestras páginas para informarse sobre todo lo que ocurre en nuestros pueblos y ciudades, en nuestra región, en España y en el resto del mundo.

Fidelidad de los lectores

La sólida fidelidad de los lectores asturianos hacia el periódico impreso de LA NUEVA ESPAÑA todavía se hace más destacada en un contexto mediático como el actual, en profundo cambio y mutacion hacia los nuevos usos digitales. Mientras el diario de referencia en Asturias incrementó un 7,7 por ciento su audiencia a lo largo de este año, la media nacional indica que el resto de los diarios de información general de España han perdido un 3,7% de sus lectores.

Información de proximidad y calidad

Estos datos reflejan un apego excepcional de las lectores hacia la información de proximidad y calidad de este diario. Así, detrás del grupo de cabeceras nacionales, LA NUEVA ESPAÑA gana peso entre otros periódicos señeros de ámbito regional, como es el caso de "La Voz de Galicia" o "El Correo", pero que atienden mercados informativos de triplican y duplican respectivamente la población de Asturias, en torno al millón de habitantes.

La subida de audiencia de la edición impresa de LA NUEVA ESPAÑA sitúa al periódico como el más leído en papel de todos los de Prensa Ibérica, el grupo al que pertenece el diario y que constituye otra de sus fortalezas. Prensa Ibérica cuenta con otros dos periódicos en el "top ten" de los diarios de información general más leídos del país, "El Periódico", en el puesto octavo, con 177.000 lectores diarios; y "El Faro de Vigo", en el décimo lugar, con 135.000.