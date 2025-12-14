El Principado duplica recursos para impulsar la recuperación demográfica

La vicepresidenta Gimena Llamedo presentó este sábado en Oviedo el proyecto presupuestario de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo para 2026, que ascendió a 221,57 millones de euros y priorizó la cohesión territorial, la protección de derechos y la transformación digital de la Administración. El plan se enmarcó en el "cambio de tendencia" demográfica que registró Asturias. con tres años consecutivos de crecimiento.

La partida de Reto Demográfico fue la que más crece en términos porcentuales: pasó de 4,2 a 8,29 millones. De ese montante, tres millones se destinan a apoyar a autónomos en concejos en riesgo de despoblación y el fondo específico para municipios con peor situación demográfica aumentó de 300.000 a 400.000 euros. Se mantienen en 2,1 millones las ayudas a la natalidad y se reforzaron iniciativas locales, como el Centro de Innovación del Azabache en Villaviciosa (960.000 euros) y proyectos de acogida vinculados a la Fundación Edes en el noroccidente.

En el eje migración y retorno, la dirección general gestioniará 3,41 millones, con dos nuevos puntos de atención en Mendoza (Argentina) y Caracas (Venezuela), el lanzamiento de una Escuela de Asturianía "online" y una nueva línea de 100.000 euros para mayores dependientes residentes en centros del exterior. El programa Añoranza sube a 90.000 euros.

Turismo contará con 49,6 millones, de los que 19,5 se dirigen a inversión y 3,3 millones a ordenar flujos en áreas de alta afluencia como Covadonga, Cabrales y Somiedo. En el 40º aniversario de La Rectoral de Taramundi, el Principado reserva 1,5 millones para su renovación. Los bonos de turismo rural crecen hasta 700.000 euros y se crea una línea de 250.000 euros para apoyar fiestas de interés turístico. La consejería mantiene 5,5 millones para promoción (tres en mercado nacional y 2,5 en internacional) y refuerza el servicio de inspección turística hasta 18 efectivos para combatir la oferta ilegal de viviendas de uso turístico.

El área de Igualdad alcanza 15,88 millones, el mayor de la serie, con casi el 40% del total (6,29 millones) orientado a la protección de víctimas de violencia de género. Cerca de dos millones se reservan a ayudas económicas directas; se establece un nuevo servicio educativo y socioemocional para menores en la Casa Malva y se refuerza la red de centros asesores con tres psicólogas hasta completar, en los 18 centros, una abogada y una psicóloga por sede. La lucha contra la prostitución y la trata dispone de 375.000 euros para extender la atención a todo el territorio. En educación, el programa Coeducastur se extiende a 120 centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, con dos nuevas ediciones de la escuela de formadoras Esfoco.

La transformación digital de la Administración suma 95,29 millones (42,7 en inversión) para desplegar una "superapp" de servicios públicos, mejorar el portal MiPrincipado, aplicar inteligencia artificial a salud, servicios sociales y tramitación de ayudas, y reforzar la ciberseguridad. Casi tres millones se dirigen a modernizar infraestructuras críticas de emergencias con una red de comunicaciones segura que conectará hospitales y servicios de seguridad y que permanecerá operativa en situaciones extremas.

Como balance político, Llamedo enmarcó el proyecto en la mejora de los indicadores poblacionales y del empleo desde 2019, y defendió que "cada euro invertido en digitalización es un euro contra la burocracia". "Este presupuesto impulsa la Asturias que ya está creciendo: una Asturias moderna, cohesionada y orgullosa de sí misma, que garantiza la igualdad, refuerza el arraigo y abre oportunidades en todos los concejos", destacó.