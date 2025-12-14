Lo que une y separa a las dos organizaciones médicas que han tirado de la huelga en Asturias

José Antonio Vidal es el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), convocante en Asturias de la huelga que se desarrolló esta semana y que fue impulsada a nivel nacional por la CESM (Confederación estatal de sindicatos médicos) de la cual forman parte los asturianos. Vidal aplaude el seguimiento y advierte de que los médicos están dispuestos a llegar hasta el final para lograr sus pretensiones en torno al estatuto marco.

Valoración. "Ha habido una excelente respuesta en seguimiento por los compañeros huelguistas. Sobre los que se podían poner en huelga, a pesar de unos servicios mínimos abusivos, logramos una media del 57% en hospitales y un 39% en Atención Primaria. Datos espectaculares. El impacto asistencial, que siempre es la parte más negativa de una huelga médica, ha sido lógicamente también alto, se ha intentado minimizar la visibilidad por la administración reduciendo la programación en la semana previa, pero si lo medimos sobre la actividad normal esperada para estos días, la reducción de un 38 % de consultas y 23% de quirófanos es preocupante para las ya abultadas listas de espera, y así lo ha manifestado la Consejera (Concepción Saavedra). El tercer dato, y uno de los que estamos más orgullosos, es cualitativo y se refiere al apoyo que nos han brindado los propios pacientes, que han entendido perfectamente cuáles son nuestras razones cuando les hemos tenido que explicar la situación. Este apoyo por parte de pacientes, mucho de ellos trabajadores y que saben lo importante que es que sus médicos tengan buenas condiciones para poder atenderles adecuadamente, nos enorgullece enormemente".

Principal objetivo. "El objetivo de esta huelga nacional es eliminar la reforma del estatuto marco en lo que respecta a los médicos e iniciar una negociación de una norma nacional que nos regule con respeto, y que ante todo negociemos nosotros. La idea del estatuto médico y facultativo ‘propio’ significa estatuto ‘nuestro’. El gran problema del estatuto marco es que está negociado por el resto de organizaciones sindicales en un ámbito que nos minimiza por razones de número. De hecho, uno de los motivos para convocar la huelga en enero esas organizaciones es precisamente el hecho de que se negocie con nosotros, lo cual da idea de que su pensamiento sobre el contenido de "nuestra" norma es totalmente diferente al suyo. Una vez iniciado una negociación sobre los términos de que debemos de ser respetados como interlocutores y negociarlo nosotros, las otras dos condiciones básicas son una clasificación profesional respetuosa con nuestra titulación, formación y, ante todo responsabilidad y unas condiciones laborales básicas para todo el estado que no difieran de las que se merece otro trabajador cualificado".

¿La huelga indefinida en enero es imparable, va en serio? es algo que preocupa a los pacientes. "No, no es una bravata, va a depender de que el espíritu que la Ministra (Mónica García) mostró el viernes para eliminar la líneas rojas que había puesto 48 horas antes y aceptar negociar todos los asuntos que acabamos de explicar, se materialicen en una verdadera negociación y no en una maniobra para ganar tiempo político. Entendemos el temor de los pacientes a que lo que ha pasado estos cuatro días se reproduzca aumentado, pero seguimos confiando en su comprensión. La Ministra ha desencadenado un movimiento imparable de rechazo al darle una vuelta de tuerca más a nuestras condiciones previas, ya muy discriminatorias en el vigente estatuto marco, y por lo tanto no podemos consentirlo por dignidad profesional".

Valoración de la decisión de la Ministra de Sanidad de retirar el borrador si es necesario. "Sería un avance importante porque permitiría poner el contador a cero y al menos iniciar una negociación seria. Es necesario, aunque no sea suficiente".

El estatuto marco específico para los médicos, ¿irrenunciable? Lo que sí es irrenunciable es que nosotros negociemos nuestra propia norma básica, cuya forma jurídica también es negociable, pero si somos tan diferentes, como parece que debemos de ser al resto de profesionales, qué menos que esa norma sea ‘propia’ en el sentido de ‘nuestra’".

Estado de la Acción Sindical Conjunta en Asturias entre el SIMPA y la Plataforma de Médicos del SESPA:¿Juntos hasta el final? "El SIMPA es un sindicato profesional, que defiende los intereses laborales y sociales de los médicos y facultativos, independiente de cualquier otro interés. La Plataforma está constituida por un conjunto de compañeros médicos, muchas de cuya reivindicaciones comprendemos perfectamente y siempre apoyaremos, porque siempre que haya un médico reclamando sus derechos es nuestra obligación estar a su lado, pero como plataforma es un grupo heterogéneo en el que existen diferentes sensibilidades sindicales e incluso políticas, que llevan a otras reivindicaciones respetables pero con las que no coincidimos. Así por ejemplo ellos no estarían de acuerdo con un estatuto propio, lo que significa no tanto la oposición a la forma jurídica, sino el hecho de que reconocen que podría ser negociado del ámbito actual por otras organizaciones, y defienden la clasificación profesional propuesta. En lo que sí coincidimos plenamente es en la necesidad de mejora de las deplorables condiciones laborales actuales y en particular la modificación del régimen de guardias actual para permitir un descanso, cuidado de la salud y conciliación necesarios para el médico y facultativo. Esta reivindicación, que entra en buena parte dentro de la competencia autonómica, ya fue recogida por nosotros en la jornada de huelga de octubre, en que sumamos nuestra propia convocatoria autonómica a la nacional, y aún estamos en negociación de la salida con la Consejería. El talante por ahora de la Consejería en estos aspectos es favorable y confiamos que no sea otro factor desestabilizador de cara a enero. Bastante tenemos con los problemas que genera la ministra a nivel nacional".

Por su parte, Rubén Díaz es el portavoz de la Plataforma de Médicos del Sespa, un colectivo creado el pasado verano y que aglutina los facultativos de la sanidad pública para reclamar la mejora de sus condiciones. Desde verano han protagonizado varias movilizaciones por su cuenta y también junto al SIMPA, al que han secundado en la huelga de médicos de esta semana en Asturias.

Valoración. «El éxito de movilización es total, y se refleja en la asistencia masiva a la manifestación del jueves 11, con más de 1.000 médicos y médicas por las calles de Oviedo. La implicación va a más desde que, en solitario, empezamos el 13 de junio un puñado de compañeras y compañeros. En seguimiento de huelga, también. Y eso que venía decidida desde Madrid en 4 días consecutivos, lo que creemos poco operativa. Pero a pesar de ello, nos implicamos, y salió muy bien. El crear una plataforma abierta y asamblearia, neutral política y sindicalmente fue un revulsivo determinante. Cambiamos el victimismo por optimismo, ilusionamos, e incluso logramos el apoyo de la población y de otras categorÍas profesionales».

Principal objetivo. «El objetivo común clave es la jornada laboral: su cotización y el descanso. Esto se plasma espontáneamente en el 90% de pancartas y consignas. Y además, en nuestro caso, están consensuadas en un foro de 800 participantes y subiendo. Jornada semanal de 35 horas; lo que pase, voluntario y reconocido como extraordinario y computado para la jubilación, mediante un coeficiente reductor. También acabar con la obligatoriedad de los turnos de 24 horas, dando opción a turnos de 12 horas. Y en Atención Primaria, agendas dignas, con tiempo suficiente. Sin embargo, no vemos que esto sea lo importante en las negociaciones, y nos preocupa».

¿La huelga indefinida en enero es imparable, va en serio? es algo que preocupa a los pacientes. «Es normal que preocupe, y al colectivo. Nadie lo quiere. Urge llegar a acuerdos, y para ello hay cambiar el enfoque. El diálogo debe centrarse en lo esencial, jornada laboral en hospitales y Atención Primaria, y cotización, y evitar enrocar en cuestiones de menor consenso, o incluso conflictivas».

Valoración de la decisión de la Ministra de Sanidad de retirar el borrador si es necesario. «Es una oportunidad, sin duda. Pero CESM y Ministerio tienen que salir del bucle, e ir a lo que nos importa al 100%. Para ello, el papel de plataformas como la nuestra -en Euskadi también hay-, o asociaciones como MUD, para promover el entendimiento y el sentido común, pueden ser de gran ayuda. Por eso vamos a solicitar reunión tanto con la Consejería de Salud, como con el Ministerio. Y a Concepción Saavedra le diremos que, si apoya las reivindicaciones, comunique al Ministerio su disposición a organizar la asistencia como planteamos: en realidad, quienes bloquean el 35 horas /semana - 12 horas/turno son las autonomías».

El estatuto marco específico para los médicos, ¿irrenunciable? «Para nada. Nuestro consenso asambleario es en torno al contenido, no a la forma. Si se recogen el resto de mejoras ineludibles, y se mantiene un canal de diálogo y negociación directo con el colectivo, estaríamos logrando exactamente lo mismo. De hecho lo estamos haciendo, lo vamos a lograr. Y es gracias a la movilización organizada, neutral, abierta y asamblearia».

Estado de la Acción Sindical Conjunta en Asturias entre el SIMPA y la Plataforma de Médicos del SESPA:¿Juntos hasta el final? «Tiene que ser así. De momento lo vamos logrando, no sin tiranteces, hay que reconocerlo. Desde el comienzo animamos a todos los sindicatos del sector sanitario a participar en este movimiento y sus reivindicaciones comunes, aparcando diferencias. En el SIMPA eran reacios a manifestarse en la calle, realizan declaraciones desafortunadas sobre categorías profesionales, intentan meter a calzador cuestiones que no generan consenso, como la exclusividad... Pero en nuestra Plataforma tienen cabida y deben estar presentes todas las afiliaciones y personas no afiliadas. Ahí reside la fuerza de la unión y el poder de convocatoria. Por eso debemos entendernos de igual manera y al mismo nivel que con el resto de sindicatos. Y ellos deben asumir que no son el único sindicato que representa al colectivo. En cualquier caso, en estas movilizaciones hubo apoyo y colaboración, lo cual es de agradecer, y esperamos que siga siendo así. Con los demás sindicatos también tenemos diálogo fluido, logramos que nos apoyaran en las reivindicaciones clave, e igualmente estuvieron presentes en las movilizaciones».