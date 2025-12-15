Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 15 de diciembre de 2025

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Juan del Val, Premio Planeta en 2025, estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7) y conversará, desde las 19.30 horas, con la periodista María José Iglesias, sobre «Vera, una historia de amor», novela con la que ha ganado el galardón. Entrada libre.

Presentación

El área de Bibliotecas, en colaboración con la Concejalía de Educación, organiza una charla en el Palacio de Congresos en la que el escritor leonés Julio Llamazares compartirá impresiones con sus lectores sobre su obra más reciente, «El viaje de mi padre». La actividad será presentada por la coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, Chelo Veiga, y está abierta a todas las personas interesadas. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala de cristal del Calatrava. Entrada libre.

Centenario Alarcos

El Paraninfo de la Universidad de Oviedo acoge hoy el cierre del centenario de Emilio Alarcos, iniciado en 2022, con una conferencia de Darío Villanueva y las intervenciones de los académicos Salvador Gutiérrez, Juan Gil y Guillermo Rojo para presentar el primer tomo de las obras completas del lingüista.

RIDEA

El salón de actos de la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), ubicado en el número 9 de la plaza Porlier, alberga desde las 19.00 horas una conferencia titulada «Simbiosis en red: la biodiversidad oculta de los líquenes», a cargo de la profesora Patricia Moya, del instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), del departamento de Botánica y Geología de la Universidad de Valencia. Entrada libre.

Bebecuentos

La biblioteca de Ciudad Naranco es escenario a las 12.00 horas del bebecuentos «Frío, frío» de la compañía «Tras la puerta títeres». Con aforo limitado a dos personas adultas por niño e inscripción previa obligatoria.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier, con el mismo horario.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

A las 17.00 horas se inaugurará el belén del Jardín Botánico, que se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas. Además, de 17.00 a 20.00 horas habrá jornada de puertas abiertas de la sede de los belenistas, ubicada en la calle Desfiladero de los Arrudos, 20.

Antiguo Instituto

A las 12.00 horas, concierto de música de cuerda con «La Rondalla de Noreña». Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

CMI El Llano

A las 11.00 horas dará comienzo la lectura pública-taller de escritura «El arte de contar historias». Además, la charla «Conozcamos nuestra Constitución», a cargo del jurista Francisco Gomis Paredes, arrancará a las 19.00 horas.

CMI El Coto

A las 19.30 horas, el «Cuarteto Arpeggio» ofrece el concierto «Los orígenes del jazz».

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se podrá ver el audiovisual «Ángel González en la memoria», con el que llegarán a su fin las jornadas de homenaje impulsadas por el Ateneo Obrero. Además, a las 19.00 horas, charla taller sobre cómo y dónde formalizar el testamento vital.

Club Natación Santa Olaya

A las 18.15 horas, festival de Navidad de las escuelas del Santa Olaya.

Teatro de la Laboral

A las 17.30 horas se podrá disfrutar de la obra de teatro «Zepo Zapo».

Avilés y comarca

Navidad en Avilés

El Recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Maratón de donaciones de sangre

De 9.00 a 21.00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, organizado por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, se celebrará el maratón de donaciones de sangre, que se prolongará hasta el viernes.

Reunión del Club de lectura «Una habitación propia»

A las 17.30 horas, en la Casa de las Mujeres , el club de lectura feminista «Una habitación propia» celebra una sesión en torno al libro «Primera persona», de Margarita García Robayo. La autora divaga sobre temas como el enamoramiento, el miedo a la maternidad, las frustraciones, el hastío o la locura, posando una mirada salvaje sobre la naturaleza humana.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga acoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo,Ángel Saracho, Víctor Orviz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Las Cuencas

Baile de Navidad en la Residencia de Mieres

La residencia Valle del Caudal de Mieres celebra sigue hoy con su programación navideña. Hoy desde las 17.30 horas se vivirá una coreografía de felicitación de Navidad.

Exhibición de gimnasia rítmica en Pola de Laviana

El polideportivo de Pola de Laviana acoge hoy, desde las 17.15 horas, una exhibición navideña de gimnasia rítmica. El acto se enmarca en la programación navideña de Laviana.

Centro

XXX Semana de montaña de Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa acoge hasta el 19 de diciembre la XXX Semana de montaña, un ciclo de proyecciones y charlas para recorrer, a través de imágenes y experiencias, distintos paisajes y aventuras de altura. El programa para hoy incluye la proyección de salidas del Grupo de Montaña Llamaello. Todas las sesiones, a las 20.30 horas.

«En el umbral del olvido», obras de Analía Pello en Lugones

La sala de exposiciones del centro polivalente integrado de Lugones acoge hasta el 30 de diciembre «En el umbral del olvido», una muestra de la fotógrafa asturiana Analía Pello que documenta oficios tradicionales en peligro de extinción. El recorrido reúne más de 90 fotografías dedicadas a 23 oficios, desde el último madreñero de Oviedo al último cunqueiru de Degaña, retratando a los artesanos y el proceso de elaboración de sus piezas. Una invitación a viajar por la memoria cotidiana de Asturias y a tomar conciencia de la urgencia de preservar este legado. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

«The Third Man», de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición «The Third Man», un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa «geografía humanística» donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.