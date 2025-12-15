Agricultores y ganaderos vuelven al asalto de Bruselas: la gran protesta que se prepara esta semana (y con presencia asturiana)

Los agricultores y ganaderos europeos, entre ellos los asturianos, vuelven a la pancarta y a la calle. Lo harán este próximo jueves en Bruselas, ante las oficinas de la Unión Europea, donde protestarán contra los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que la agricultura será «un elemento central» en el próximo periodo presupuestario, que incluirá una «dotación mínima» de apoyo a la renta, que los países podrán complementar.

Pero al sector no le convence después de que el pasado verano trascendieran los planes de la UE para elaborar el futuro presupuesto europeo (Marco Financiero Plurianual 2028-2034) en el que la PAC "desaparece" porque queda diluida y todos los fondos van en el mismo paquete: las ayudas al campo se medirán en cada país con las de cohesión, política social, emigración, gestión de fronteras, seguridad interior... Esto perjudicaría, sostienen partidos, organizaciones y sindicatos, al sector primario.

Así las cosas, la protesta en Bruelas es imparable y cuenta con el apoyo de organizaciones agrarias asturianas, como COAG. En las organización advierten de que los recortes se traducen en 18% menos de fondos para España (casi 900 millones menos al año). También se protestará por "la competencia desleal" de los acuerdos de libre comercio con terceros países (caso de Marruecos o Mercosur) y la "asfixia" burocrática.

Organización

La manifestación comenzará a las 12 horas desde el Boulevard Roi Albert II y recorrerá de forma estratégica las sedes de las tres principales instituciones comunitarias: la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. Durante aproximadamente tres horas y media, (hasta las 15:30, hora prevista de finalización), miles de agricultores y ganaderos de 40 organizaciones agrarias de 25 países de la Unión Europea harán oír su voz en el epicentro del poder europeo.

La movilización del sector primario a nivel europeo no es nueva. Hace tres años ya hubo una serie de protestas durante meses en cada país con el nexo común de protestar ante la carga burocrática que emana de los despachos de la UE, leyes que los agricultores ve de difícil cumplimiento y que dificultan su tarea diaria y la falta de apoyo para desarrollar su actividad.