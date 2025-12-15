El amor le dura poco a las parejas asturianas, con la tasa de divorcio entre las más altas de España

Asturias se sitúa entre las comunidades autónomas que más divorcios registran, con una tasa de 34,3 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, que es de 33,8, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial en lo referente al tercer trimestre de este año.

Los asturianos no son los únicos desafortunados en el amor en España, los hay peores: Canarias y Baleares (con una tasa del 41,9), Comunitat Valenciana (39,5), Murcia (37), Aragón (36,3), La Rioja (34,9), Castilla-La Mancha (34,3) y Navarra (34,2).

Los más estables en el matrimonio son los vascos, con la tasa más baja de divorcios en España: del 26,2. Les siguen: Castilla y León (26,4), Cantabria (31,1), Comunidad de Madrid (31,5), Galicia (31,6), Extremadura (32,7) y Cataluña y Andalucía (33,3).

En general en toda España los órganos judiciales registraron 16.444 separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales en el tercer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 14,9 % de las demandas de disolución matrimonial en comparación con el mismo periodo de 2024.

Entre julio y septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, a excepción de los divorcios consensuados, incluidas las de nulidad.

Se registraron 4.417 demandas de divorcio no consensuado (un 40,8 % menos) y 147 separaciones no consensuadas (un 21 % menos).

Por su parte, los divorcios consensuados aumentaron un 2,2 %, hasta los 11.437, mientras que las demandas de separación consensuadas se redujeron un 8,9 % hasta las 432.

En el tercer trimestre del año fueron 11 las demandas de nulidad matrimonial registradas, una menos que en el tercer trimestre de 2024.

Otros trámites

En su estadística trimestral, el CGPJ también informa de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, así como de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas aumentaron un 5,1 % hasta las 2.734, mientras que las no consensuadas disminuyeron un 44,1 % hasta las 4.681.

Las modificaciones de medidas relativas a hijos no matrimoniales registraron descensos en el caso de las no consensuadas (bajaron un 34,1 % hasta las 3.788), mientras que las consensuadas aumentaron un 6 % hasta las 4.963