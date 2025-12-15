El área central metropolitana o el proyecto del que siempre se habla: la visión de un geógrafo sobre el territorio asturiano

El área central metropolitana es, en la práctica, el principal espacio poblacional de Asturias, donde pueden englobarse las tres grandes ciudades —Oviedo, Gijón y Avilés— y los núcleos cercanos. En la teoría, es el eterno proyecto político basado en la búsqueda de un sistema común de gestión que permita hacer más fácil la vida de los ciudadanos que a diario se mueven por estas zonas.

El reto de conformar ese gran área central y dotarla de una estructura jurídica propia ha estado presente en la agenda de todos los gobiernos autonómicos, con diferentes grados de implicación. El geógrafo ovetense Ícaro Obeso (1983), profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, analiza este fenómeno en su libro "Un casino en plena selva", publicado por La Fabriquina.

Obeso lo tiene claro: el área central ya existe, aunque no esté delimitada formalmente. "Cuando analizo este tema siempre lo hago desde dos vertientes. Una es la realidad geográfica de lo que vemos: podemos ponerle el nombre que queramos, pero hay una realidad metropolitana que podría englobarse en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y los valles de las Cuencas. La otra vertiente es la institucionalización de ese espacio, que pasa por crear un marco legal, como existe en Barcelona o Valencia. Se trata de un proceso difícil y que a veces provoca crisis".

El geógrafo, que en su libro profundiza en cómo se ha desarrollado la ordenación del territorio en Asturias, apuesta por el impulso de un plan territorial especial, cuya responsabilidad recaería en el Principado y que deberían acatar los concejos. Con ese instrumento y con otras directrices, sostiene, podría ordenarse el área central. "El debate sobre el área metropolitana pasa a un segundo plano cuando las cosas van bien en lo económico, como sucede ahora, en un proceso de reindustrialización. En ese contexto no interesa hablar de ordenación del territorio", destaca Obeso, que considera necesario un consenso maduro de la sociedad para afrontar este debate.

El ovetense ve con buenos ojos las Áreas de Colaboración Intermunicipal (ACIS), una figura que viene promoviendo desde hace tiempo Izquierda Unida (IU). "No sirven para ordenar el territorio, pero sí para abordar asuntos de interés común en varios concejos, por ejemplo mediante contratos conjuntos".

Según este geógrafo, uno de los deberes pendientes en Asturias en materia territorial es definir con claridad las áreas de interés y las potenciales, para poder tomar decisiones fundamentadas sobre el uso del suelo destinado a actividades económicas. Por ello, se muestra muy crítico con la Ley de Proyectos Estratégicos (PIER), que permite agilizar determinadas inversiones. "Esa ley es una ordenación del territorio a la carta, porque gracias a ella se pueden incumplir ciertas normas. Aunque no tenga una finalidad perversa, podría utilizarse con fines no adecuados", advierte.

Las infraestructuras

Ícaro Obeso tiene un pensamiento sobre las infraestructuras que puede ser rompedor si se tiene en cuenta por dónde ha ido el rumbo de Asturias en las últimas décadas. "Pensar en que lo más importante son las grandes infraestructuras es una herencia del pensamiento que hubo en la región en el último siglo. Asturias ya no está mal comunicada", asegura el geógrafo. Para el ovetense, el futuro de las comunicaciones debe basarse en otro paradigma, "integrando todos los transportes públicos y apostando por las estaciones intermodales". Obeso aplaude en ese sentido la tarjeta única para el autobús que puso en marcha el Principado, Conecta, "una muy buena idea2.,