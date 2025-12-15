ASATA presenta en Asturias una innovadora herramienta para medir el impacto de las pymes

En el actual contexto de transición ecológica y digital, acelerado por la implementación de las nuevas directivas europeas en materia de sostenibilidad, las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a repensar sus modelos de negocio. Incorporar de forma efectiva los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental se convierte en una condición imprescindible para garantizar su viabilidad, su resiliencia futura y su arraigo territorial en un escenario normativo y competitivo cada vez más exigente.

Con ese propósito, el próximo 18 de diciembre, a las 11.00 horas, en el salón de actos del Centro UNED Asturias en Gijón, tendrá lugar la presentación oficial de la herramienta de medición y diagnóstico de impacto PyME3i. Este acto se desarrolla en el marco del proyecto "PyME3i – Diagnóstico y análisis de las pymes en su transición hacia organizaciones de triple impacto y en su contribución a la transición ecológica y justa de los territorios del País Vasco y Asturias", organizado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) y financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La sesión contará con la participación de Ainara Martínez, coordinadora de Investigación en Sostenibilidad y Negocios Circulares, y de Unai de Vicente, investigador de MIK - Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento de Corporación Mondragón, entidad que colabora en el desarrollo del proyecto en el País Vasco. Ambos expondrán las claves de esta herramienta y las principales conclusiones sobre la medición del impacto en los nuevos modelos empresariales y sociales. Posteriormente intervendrá Javier Barro, responsable de Sostenibilidad e Innovación de ASATA, para trasladar el papel de la organización en el proyecto, así como su visión y compromiso con la implantación del triple impacto en el tejido empresarial asturiano. La jornada concluirá con la presentación de casos de referencia en Asturias, a través de empresas que destacan por su enfoque social, ambiental y de gobernanza.

La herramienta PyME3i se ha diseñado bajo una metodología rigurosa, práctica y adaptada a la realidad de las pymes, permitiendo que las propias organizaciones de manera ágil y sencilla puedan autoevaluar su nivel de sostenibilidad e impacto alineándose con los marcos normativos nacionales y europeos. Mediante un proceso de evaluación participativa, el proyecto permite identificar el grado de integración de los criterios de sostenibilidad ambiental, social y digitalización, revelando oportunidades de mejora y facilitando una transición ordenada hacia modelos de negocio sostenibles y resilientes. El diagnóstico resultante ofrecerá información estratégica que ayudará a las empresas a anticiparse a los nuevos requisitos regulatorios y de mercado, fortaleciendo su competitividad, su capacidad de internacionalización y sus opciones de crecimiento en sectores emergentes.

Además, el proyecto contempla un acompañamiento técnico especializado que facilitará la incorporación progresiva del triple impacto en los modelos de negocio. También generará información de valor para agentes públicos y privados, orientada al diseño de políticas más eficaces en materia de apoyo, financiación y promoción de la economía social como actor clave de la transición justa.

Esta presentación contará con el testimonio de dos empresas referentes en Asturias, Cáritas Koopera S. Coop. Astur, con más de una década de trayectoria, trabaja por la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión a través de un modelo circular de recogida selectiva, tratamiento y comercialización de textil postconsumo, con instalaciones en Lugones y una red de 155 contenedores distribuidos en 13 concejos del Principado; e IMENA, empresa de inserción fundada 2010 integrada en la Fundación Manresa con tres líneas de negocio principales: la construcción y rehabilitación de viviendas, el reparto de mensajería y paquetería, y la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento para la inserción de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

La presentación de PyME3i supone un paso significativo para las pymes asturianas y vascas, que encuentran en esta herramienta un aliado para avanzar en la integración del triple impacto, reforzar su capacidad de adaptación y posicionarse en un modelo económico donde sostenibilidad, innovación y transformación social son factores determinantes.