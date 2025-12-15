¿Qué uso tiene en Asturias el abono de transporte anunciado por Sánchez? Preguntas y respuestas sobre el nuevo billete único

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la puesta en marcha, el próximo mes de enero, de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. El abono permitirá, por 60 euros mensuales —y 30 euros para los jóvenes de hasta 26 años—, viajar sin límite por toda España en los servicios citados.

Esta nueva medida se aprobará, junto a las bonificaciones al transporte público, en un Real Decreto-Ley que se llevará al último Consejo de Ministros del año, previsto para el 23 de diciembre, con el objetivo de que entre en vigor en la segunda quincena de enero de 2026. El abono se adquirirá a través de los canales habilitados por los operadores (webs, aplicaciones, taquillas, máquinas de autoventa…), que expedirán un localizador, el cual se canjeará posteriormente en el momento de la compra de cada título de viaje.

Los jóvenes usuarios del servicio deberán registrarse en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde obtendrán un código para canjear en el momento de la compra y rebajar a 30 euros el precio del Abono Único. Las comunidades autónomas y entidades locales que quieran integrar los servicios de transporte de su competencia, por su parte, deberán adherirse voluntariamente a este proyecto de abono único, que tiene como objetivo principal mejorar la movilidad de las personas.

“Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y a su día a día”, aseguró Sánchez. “Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora”, destacó.

¿Qué influencia tiene en Asturias este abono?

La influencia de este abono en Asturias será más limitada que en otras comunidades. En la región, los servicios de cercanías ya son gratuitos, en virtud de los Acuerdos de la Castellana, y como compensación por la tardanza de los nuevos trenes que deben llegar en 2027. Por tanto, la incidencia del bono nacional se notará sobre todo en los servicios de autobuses entre comunidades autónomas. La compañía Alsa, además, cuenta con descuentos propios.

Por otra parte, la incidencia de los trenes de media distancia en Asturias también es reducida. De estas características en la región existen tres líneas, dos de ellas de ancho métrico (Ferrol-Oviedo y Oviedo-Santander), con escaso uso para desplazamientos interautonómicos, además de algunos trayectos de la línea Asturias-León de AVE. Determinadas plazas en trenes de alta velocidad hacia la ciudad leonesa se comercializan como media distancia al estar subvencionadas. Por último, existe un tren regional, este sí de media distancia al cien por cien, que conecta Gijón con León y tarda más de tres horas. El AVE se queda fuera de estos abonos.

En Asturias ya existe un billete único

Asturias cuenta ya con un billete único de transporte, la tarjeta Conecta, que por un máximo de 30 euros al mes permite viajar de forma ilimitada en autobús y también en cercanías. La tarjeta Conecta incluye las cercanías, pero le falta por integrar la gratuidad total. Es decir, un viajero puede utilizar hoy este abono para desplazarse en cercanías, pero debe pagar el billete (hasta 30 euros), mientras que con la tarjeta de Renfe el servicio es gratuito. Esa integración es el principal paso pendiente.

“Asturias se ha situado como referente en materia de movilidad sostenible y facilidad de acceso al transporte público gracias a Conecta. La tarjeta, que ya utilizan más de 402.000 personas, constituye un ejemplo para el nuevo abono único nacional anunciado hoy por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El Principado seguirá trabajando con el Ministerio de Transportes para lograr un sistema integrado y eficiente, como herramienta de equidad y cohesión territorial”, aseguró el Ejecutivo autonómico tras conocerse el lanzamiento del bono estatal.

La puesta en marcha del billete único ha supuesto un incremento del 53% de usuarios del transporte público, pasando de 39,1 millones de viajes anuales a los casi 60 millones con los que el consorcio prevé cerrar 2025, según datos del Principado.