Asturias capta 11,6 de los 840 millones en ayudas a grandes almacenes energéticos

España pretende dar un impulso decisivo al despliegue del almacenamiento energético a gran escala. Las grandes baterías, híbridas o autónomas, y las centrales hidroeléctricas de bombeo van a resultar fundamentales, entiende el Gobierno y certifican los expertos, para la transición energética como vía para almacenar la energía producida de manera intermitente por las renovables y poder guardarla casi a voluntad hasta el momento de su consumo. Un elemento clave en el que España va con retraso en relación a los objetivos de despliegue que se habían marcado para el final de la década y que recobró plena actualidad a raíz del colapso eléctrico masivo ocurrido el pasado 28 de abril (el gran apagón).

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha dado a conocer estos días la propuesta de resolución definitiva de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con fondos FEDER 2021-2027, convocada en mayo y cuya resolución provisional se conoció a finales de octubre. Serán en total 133 los proyectos de almacenamiento que recibirán financiación, con una potencia agregada cercana a 2.400 megawatios (MW) y una capacidad acumulada de aproximadamente 10.000 MWh. Aunque el número total de proyectos es inferior en ocho al de la resolución provisional, la potencia conjunta aumenta en 223 MW, lo que supone 891 MWh adicionales respecto al reparto previo.

Reparto autonómico

El volumen total de ayudas finalmente concedidas asciende a algo más de 839 millones de euros, de los cuales Asturias capta 11,6 con el siguiente reparto: 5,4 millones para el desarrollo de proyectos "stand-alone" (instalaciones autónomas, a diferencia de las hibridadas sin conexión directa a plantas renovables) de almacenamiento energético, 0,8 millones para proyectos de índole térmico y 5,4 millones para proyectos de bombeo. En esta convocatoria al menos, el Principado queda fuera del "top 10" de comunidades autónomas donde más dinero se invertirá en el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento eléctrico a gran escala.

La compañía Iberdrola es la gran acaparadora de ayudas, pues recibirá subvenciones por valor de casi 174 millones de euros para construir "superpilas", según la propuesta definitiva de resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y que aún debe formalizarse con la confirmación de que las compañías adjudicatarias seguirán con los proyectos. El plazo máximo para la ejecución de los proyectos concluye el 30 de septiembre de 2029.

Las instalaciones de grandes baterías del grupo comandado por Ignacio Sánchez Galán estarán ubicadas en Extremadura (4), Galicia (3), Castilla y León (2), Asturias (1) y Andalucía (1), y contarán con una potencia media de entre 35 y 40 megavatios (MW). Diez de ellas serán con acceso compartido, lo que permitirá beneficiarse de sinergias entre varios proyectos. Y cinco tendrán hibridación con tecnología fotovoltaica y otras cinco con eólica, mientras que una será "stand-alone".

El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el pasado mayor lanzar una convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía. La dotación inicial era de 700 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos del Programa Plurirregional Feder 2021-2027. Pero la propuesta de resolución definitiva, aún pendiente de aprobación final, contempla el reparto de 840 millones de euros para más de 130 proyectos.

Andalucía es la comunidad autónoma que mayor montante de ayudas concentra para un aluvión de proyectos, con más de 374 millones de euros, según la resolución del Gobierno. Por detrás se encuentran Galicia (104,3 millones), Castilla-La Mancha (96,6 millones), Extremadura (73 millones), Comunidad Valenciana (46,4 millones), Castilla y León (38,6 millones), Canarias (27 millones) o Cataluña (23,4 millones).

Más flexibilidad

El objetivo del reparto de las ayudas es allanar la puesta en marcha de nuevas instalaciones que proporcionarán mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables. El programa iba dirigido a inversiones en proyectos de almacenamiento de energía independientes ("stand-alone"), bombeos reversibles o sistemas térmicos y también a iniciativas de almacenamiento hibridado con fuentes de generación renovable, nuevas o existentes. La previsión del Gobierno que todos los proyectos subvencionados sumaran una nueva potencia conjunta de entre 2.500 y 3.500 MW, superando los 9.000 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento.