El BOE confirma la subida de precios para 2026 del producto que ya consume entre el 20 y el 30 por ciento de la población: entre 5 y 6 euros y así afecta a los asturianos

Aproximadamente un cuarto de la población española fuma a diario, aunque las cifras varían según la encuesta, rondando el 25-30% en general, con mayor prevalencia en hombres (alrededor del 30-35%) que en mujeres (cerca del 20%), destacando que el consumo se concentra en edades entre 25 y 64 años, y aunque ha habido descensos recientes, el tabaquismo sigue siendo un problema de salud importante en España, según datos de 2023 y 2024 del INE y el Ministerio de Sanidad.

Toda esa población va a notar en 2026 como sube el precio del tabaco, tal y como ya ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) Esta actualización afecta a varias grandes firmas y confirma que determinados formatos y presentaciones experimentan incrementos significativos.

El documento se apoya en la Ley 13/1998, que regula el ordenamiento del mercado de tabacos, y fija el marco legal bajo el cual los precios deben ser comunicados y aplicados.

Y no solo el tabaco. Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, los huevos se han encarecido un 30% en los once primeros meses del año, mientras que el café ha subido de precio un 17%, el precio del chocolate acumula un incremento del 13,3%, la carne de vacuno es un 15,6% más cara, y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%.

Asimismo, entre los alimentos que más han incrementado su precio hasta noviembre, aunque ya con subidas inferiores a los dos dígitos, se encuentran las frutas frescas o refrigeradas (+9,1%), los frutos secos y de cáscara (+6,8%), el pescado congelado (+7%), los despojos comestibles (+7%), la mantequilla (+5,1%) y la leche entera (+5,1%).

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se han abaratado en lo que va de año están el aceite de oliva (-32,3%), el azúcar (-5,3%), las patatas (-2,6%) y los alimentos para bebé (-1,8%).

De acuerdo con los datos de Estadística, en el último año, los productos alimenticios que más se han abaratado han sido el aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,5%), las patatas (-3%) y la pizza (-1,7%).

En relación con el aceite de oliva, en valores mensuales (noviembre sobre octubre), el 'oro líquido' se encareció un 2,6%, registrando así su segunda subida mensual consecutivo. Desde enero de 2021, este producto acumula un incremento en su precio del 57,7%.

En los once primeros meses del año, los precios han subido en España un 2,6%. Casi siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda -sin incluir la compra de pisos- es responsable de seis décimas y los alimentos, de algo más de medio punto.