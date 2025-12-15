Cuarenta años de la "mudanza" del "Príncipe" a "Cabo Noval"

Este año se han cumplido 40 años de la "mudanza" del Regimiento "Príncipe" y otras unidades a las instalaciones del Acuartelamiento "Cabo Noval" de La Belga (Siero), un hecho realmente relevante, ya que a partir de entonces comenzaron a producirse los cambios que llevaron a la unidad a convertirse en una de las puntas de lanza del Ejército español, cuya eficacia y capacidad de adaptación han sido reconocidas por la OTAN durante la misión en Eslovaquia que ha finalizado estos días el Batallón "San Quintín" y llevó a cabo hasta junio el Batallón "Toledo".

Reclutas recién llegados al «Cabo Noval» en 1993. | LNE

El Regimiento "Príncipe" número 3 había recuperado su denominación en 1976. Sus compañías se dividían entre el cuartel de Pelayo, en El Milán (Oviedo), y el cuartel Alfonso XIII, en El Coto (Gijón). Desde finales de los años sesenta se había comenzado a barajar la posibilidad de preparar unas instalaciones militares en la zona cercana a Noreña. Si esta posibilidad no salía, se optaría por Tineo, un emplazamiento peor comunicado que el centro de la región, pero con mayores posibilidades para realizar entrenamientos. Según se comentaba entre los vecinos, fue el empeño del general Cabeza, que era noreñense, quien hizo que finalmente se instalase el acuartelamiento en los terrenos sierenses de La Belga.

La primera unidad que se mudó al Acuartelamiento, la COE 72 de Gijón, desfilando en el «Cabo Noval». | COE 72

En 1976 comenzaron las expropiaciones y la actividad militar en la zona. A finales de los setenta había unos barracones, situados al otro lado de la carretera, frente a las instalaciones actuales, ocupados por un destacamento rotatorio del "Príncipe".

Desfile celebrado este viernes, con motivo de la toma del mando del coronel José Miguel Garcés Menduiña. | FERNANDO RODRÍGUEZ

La primera unidad que llegó al Acuartelamiento no pertenecía sin embargo al Regimiento. Fue la Compañía de Operaciones Especiales (COE) número 72, los "boinas verdes", que estaba destinada en el Cuartel del Coto, en Gijón. En aquel momento estaba destinado en la COE 72 como teniente el hoy coronel retirado Fermín Olay Franjul, que además es de Noreña. "El Acuartelamiento se levantó en una zona boscosa a la que solíamos ir los chavales en bicicleta. Yo seguí un poco cómo fue construyéndose, salvo durante el tiempo de la Academia", explica.

Por La Camocha

A principios de 1985, les ordenaron dejar el cuartel Alfonso XIII, que "era muy viejo" –se cerró el 8 de febrero de 1985–, e instalarse en el "Cabo Noval". "Cargamos nuestro material en camiones y la compañía salió a pie hacia La Belga, por La Camocha y los montes. Era la forma en que las COE hacíamos las cosas, marchábamos más de noche que de día", señala Olay, que llegaría a mandar uno de los batallones del "Príncipe", el "Toledo", con el que fue al Líbano.

Las instalaciones era de paquete y todo funcionaba perfectamente. Para la COE 72, fue a un cambio a mejor, ya que ahora disponía de un buen campo de tiro y amplio espacio para realizar entrenamientos de supervivencia. "En Gijón, teníamos el campo de tiro en La Providencia, y había que avisar a la Comandancia Naval para que no pasasen barcos mientras durasen las prácticas, porque tirábamos hacia el mar", rememora el coronel retirado.

Detrás de la COE 72 se fueron instalando las compañías del "Príncipe" y también la COE 71, que estaba también el cuartel de Pelayo, que continuó abierto hasta el 29 de abril de 1987, día en el que los generales Luis Vegas Asín y Francisco Capanero arriaron la bandera por última vez en las instalaciones del Milán, donde ahora se levanta el Campus de Humanidades.

Un año después, en 1988, el "Príncipe" era adscrito a la Brigada Aerotransportada (BRILAT), con base en Figueirido, y comenzaba la andadura para convertirse en el que algunos consideran el mejor regimiento del Ejército español, con misiones en Bosnia (en 1995, la primera de todas), Kosovo, Líbano, Irak, Afganistán, Mali y Eslovaquia.

El Acuartelamiento ha ido desarrollando un campo de adiestramiento con un área de simulación de combate en la que se han entrenado cuerpos policiales, cuenta con amplias instalaciones para la puesta a punto y reparación del nutrido parque móvil de la unidad, y tendrá que ampliarse aún más si recibe los nuevo 8x8.