Las diez veces que el Gordo de Navidad ha caído en Asturias y el municipio con más suerte en la lotería: ¿tocará este año?

Asturias no lidera el ránking de territorios donde ha caído El Gordo, pero sí puede presumir de un dato llamativo: el primer premio de la Lotería de Navidad ha dejado huella en el Principado en 10 sorteos distintos. La lista de años incluye desde mediados del siglo pasado hasta el gran “petardazo” de 2022 en Moreda de Aller, mientras que el sorteo de 2024 fue, en cambio, de “orbayu” y premios muy repartidos.

Asturias juega mucho y sueña más. Aunque por población y por volumen de décimos no le tocaría estar en la primera línea de la estadística, el Principado ha ido acumulando momentos de fortuna en el Sorteo Extraordinario de Navidad, el más seguido del año.

Las diez veces que ha tocado el Gordo en Asturias

La cifra clave es esta: el Gordo ha “tocado” en Asturias en 10 ocasiones (en 10 sorteos diferentes), ya sea con un gran reparto o con décimos sueltos. Y si hay un nombre propio en el mapa de la suerte, ese es Gijón, señalado como el municipio asturiano que más veces ha sido agraciado. Claro que también es el núcleo más poblado del Principado.

Para quien quiera el recuento de un vistazo, estos son los años en los que el Gordo cayó en Asturias:

1956

1975

1885

1986

1988

2007

2012

2013

2022

2023

Eso sí, el contexto ha cambiado: la propia evolución del sistema de venta (máquinas y compras más “atomizadas”) hace que hoy sea mucho más habitual que los premios lleguen de forma tangencial, con pocos décimos en cada lugar, y que resulte menos frecuente ver un número concentrado en una sola administración.

La gran alegría reciente de 2022 con el Gordo

Aun con esa tendencia, Asturias vivió una jornada difícil de olvidar en 2022, cuando Moreda de Aller se convirtió en epicentro del sorteo: una administración vendió 41 series del 05490 y la alegría se extendió por la cuenca del Caudal. Una parte muy destacada del premio, además, se movió a través de participaciones del Club Atletismo de Mieres, con un reparto que superó los cien millones de euros.

Tras aquel golpe, el patrón más habitual volvió a ser el de los décimos sueltos. De hecho, en el sorteo siguiente se contabilizaron cinco décimos premiados en la región: uno en Llanes, dos en Gijón y dos en Oviedo. Mucha ilusión, pero repartida en pequeñas “píldoras”.

El rácano precedente del Sorteo de Navidad de 2024

Y llegamos a 2024, un año que en Asturias se resumió con una idea: poca lluvia de premios. La región cerró el sorteo con 636.000 euros repartidos en siete concejos y procedentes de premios de tercera línea (tercero, cuartos y quintos). Puesto en perspectiva, el dato fue tan modesto que, al dividirlo por la población, salía a 63 céntimos por asturiano.

El reparto dejó un podio urbano claro: Oviedo fue la ciudad que más sumó ( 234.000 euros ), por delante de Gijón ( 152.000 ) y Avilés ( 150.000 ). Y hubo alegrías puntuales: en Siero (Lugones y La Fresneda) entraron 40.000 euros por dos cuartos, mientras que Boal, Villaviciosa y Tapia vendieron un décimo en cada localidad de otro cuarto ( 20.000 euros por punto).

El guion del día tuvo sus escenas: hubo un quinto temprano con un guiño curioso a Asturias (una administración en una calle llamada Río Nalón), salió el tercer premio a media mañana con un décimo en Avilés y otro en Oviedo, y un cuarto (el 77768) llevó dinero a un buen puñado de concejos, desde las grandes ciudades hasta Siero, Villaviciosa, Boal o Tapia.

Pero el gran titular nacional quedó lejos de casa: el Gordo (el 72480) se vendió íntegramente en Logroño. El segundo premio ( 40014 ) se concentró sobre todo en Valladolid y Chipiona. En Asturias, en cambio, tocó conformarse con un sorteo muy marcado por premios dispersos y pedreas, cada vez más frecuentes en un modelo en el que se puede comprar el número exacto por múltiples vías.

Con todo, el “por si acaso” vuelve cada año. Este 22 de diciembre el sorteo coincide en lunes y pone sobre la mesa un bote enorme: 2.702 millones de euros en premios, con el Gordo como gran reclamo ( 4.000.000 de euros a la serie ), por delante del segundo ( 1.250.000 ) y el tercero ( 500.000 ). Y en Asturias, con su historial de 10 golpes de Gordo y una fe que no se agota, la pregunta se repite: ¿será este el año en el que la sidra se escancie también por la suerte?