El duro mensaje del Arzobispo de Oviedo a Pedro Sánchez: "Dentro de la indecencia de saunas-prostíbulos, disparan contra la Iglesia. Están acabados"

“Están acabados”. Ese es el duro y directo mensaje que ha lanzado en las redes sociales el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, contra el gobierno de Pedro Sánchez. El prelado asturiano, ha expresado su opinión a través de la red social “X”, en respuesta a las críticas del gobierno de Pedro Sánchez por el pronunciamiento del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien abogó por que el Gobierno se someta a una “cuestión de confianza, una moción de censura o dé la palabra a los ciudadanos”.

“Dentro de la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática, disparan los mandamases contra la Iglesia una vez más”, señala el Arzobispo de Oviedo.

Para Sanz Montes, la solución ante la crisis por las investigaciones corrupción en el Gobierno y las denuncias por acoso a dirigentes socialistas solo tiene como salida “pasar página ya”. El Ejecutivo criticó las valoraciones de Luis Argüello. De hecho el propio Pedro Sánchez afirmó en un mitin socialista en Extremadura que “el tiempo en el que los obispos interferían en la política ha acabado en este país”, al tiempo que invitaba a Argüello a “presentarse a las elecciones con la asociación ultraderechista Abogados Cristianos”.

El presidente de la Conferencia Episcopal también replicó a Sánchez a través de un mensaje en las redes sociales: “Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en materia de vivienda y educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia, y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”, aseveró Argüello en réplica a Sánchez.