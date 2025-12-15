La Federación de Concejos de Asturias cumple 30 años comprometida con la cooperación

Qué mejor forma para celebrar un «cumple» que hacerlo entre niños y por un motivo tan importante como la solidaridad y la cooperación. Es lo que ha hecho este lunes la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que justo el 15 de diciembre celebra su cumpleaños: en este 2025, los 30 años de su fundación.

Así lo recordó la presidenta, Cecilia Fernández, durante la presentación de la jornada «Cooperando por la vida», en la que se han involucrado escolares de distintos concejos de Asturias. La también Alcaldesa de El Franco dio la bienvenida a todo los niños presentes y les explicó: «Llevamos tres décadas colaborando con los ayuntamientos para que los concejos sean un poco mejor».

Objetivos

Una colaboración que se traduce «en ayudar a familias, a mayores, en mejorar coles y parques...». Algo similar es lo que han aprendido y en lo que han trabajado los escolares que han participado en el programa de cooperación, a través de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), un total de 17 relacionados con salud, clima, paz, pobreza... En concreto, en Asturias se trabajaron cuatro: fin de la pobreza, hambre cero, reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo del la jornada fue «poner en valor el compromiso municipal en Asturias con la cooperación internacional al desarrollo y su contribución» a los ODS.

Durante el acto se entregaron los premios a los ganadores del Gran concurso de la Solidaridad 2025, en el que han participado 13 concejos. Los vencedores de una gynkana en torno a los ODS fueron los ayuntamientos de Coaña, El Franco y Noreña. Sus alcaldesas –Rosana Fernández, Cecilia Fernández y Amparo Antuña encargaron de recoger el galardón junto a los niños de sus concejos.

Durante el acto también se formalizó la entrada de tres nuevos ayuntamientos al sello «Asturias Compromiso Solidario»: Boal, Grandas de Salime y Soto del Barco. La concejala de Igualdad de éste último, Rosa María Menéndez, acudió a recoger el distintivo de adhesión, mientras que al resto se les envió al no poder estar presentes.

Durante el acto hubo una conferencia, «Infancia en contextos frágiles: realidades que trascienden las cifras», a cargo de Reyes Pesqueira Puyol, enfermera y cooperante con más de 20 años de experiencia.