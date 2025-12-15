La huelga de las escuelinas regresa con un encierro: "Seguiremos haciendo ruido"

Los trabajadores y trabajadoras de la red de escuelinas del Principado (de 0 a 3), uno de los grandes proyectos del Gobierno regional, están llamados mañana y pasado a dos nuevas jornadas de huelga "hasta lograr una verdadera red, sin dejar a nadie atrás".

Las movilizaciones ya comenzaron esta tarde. Un grupo de nueve educadoras infantiles se encerraron en la Consejería de Educación, en Oviedo, con el objetivo de "forzar la situación" y que la consejera Eva Ledo "se siente a negociar". También hubo una cacerolada de protesta.

La acción forma parte de las movilizaciones "por una verdadera red pública y de calidad del ciclo 0-3". La delegada de CCOO de Asturias, Tania Alonso, una de las encerradas, destacó que "luchan por las reivindicaciones por las que llevamos peleando desde hace ya dos años".

De esta manera, exigen la apertura de una negociación sobre sus reivindicaciones laborales. Nadia Escandón, delegada de CC OO en Gijón, aseguró que "no vamos a parar hasta que nos escuchen; defendemos que somos una etapa educativa igual que las demás".

Los trabajadores piden, en resumen, ser considerados como grupo B, un calendario lectivo igual que el resto de etapas educativas y la estabilización de los 6 ayuntamientos pendientes. "Haremos ruido hasta que nos escuchen y quieran negociar", indicó Escandón.

El Principado, por su parte, estableció ayer los servicios mínimos de cara a la huelga, que establecen la presencia de la directora —cuando tenga categoría de Técnica de Educación Infantil— y una TEI (Técnico de Educación Infantil) por unidad. En los centros que solo cuentan con una unidad, y siempre que la directora tenga dicha categoría, será esta la que cubra el servicio mínimo.

Para los centros dependientes de la Dirección General de Infancia y Familias, se fijan servicios mínimos específicos en los jardines de infancia de La Carisa, Pumarín, Roces y Jardín de Cantos, con un número determinado de Técnicos de Educación Infantil por turno, además de la dirección de cada centro, considerada imprescindible para la supervisión y coordinación del servicio.

La resolución recuerda además que, aunque la ratio general es de dos Técnicos de Educación Infantil por aula, existen menores con necesidades especiales que requieren una atención prácticamente permanente, lo que refuerza la necesidad de mantener estos servicios durante los días de huelga.