Huelga en las escuelinas en Asturias: estos son los servicios mínimos para este martes y miércoles

El Gobierno establece las condiciones para los parones

Una manifestación de las trabajadoras de las escuelinas.

Una manifestación de las trabajadoras de las escuelinas. / Irma Collín

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El Principado de Asturias estableció los servicios mínimos para las escuelas infantiles de 0 a 3 años con motivo de la huelga convocada por Comisiones Obreras para los días 16 y 17 de diciembre. La medida afecta a los centros dependientes de la Consejería de Educación y a cuatro escuelas adscritas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) esta mañana.

El Gobierno regional justifica la fijación de estos servicios al considerar la atención en las escuelas infantiles como un servicio esencial, al estar directamente vinculada al derecho a la conciliación familiar y laboral y al interés superior del menor. La resolución subraya la necesidad de compatibilizar el derecho de huelga con la garantía de aquellas prestaciones básicas dirigidas a la ciudadanía

En el caso de las escuelas infantiles 0-3 de la red educativa autonómica, conocidas como las Escuelinas, uno de los grandes proyectos del Gobierno regional, los servicios mínimos establecen la presencia de la directora —cuando tenga categoría de Técnica de Educación Infantil— y una TEI por unidad. En los centros que solo cuentan con una unidad, y siempre que la directora tenga dicha categoría, será esta la que cubra el servicio mínimo.

Para los centros dependientes de la Dirección General de Infancia y Familias, se fijan servicios mínimos específicos en los jardines de infancia de La Carisa, Pumarín, Roces y Jardín de Cantos, con un número determinado de Técnicos de Educación Infantil por turno, además de la dirección de cada centro, considerada imprescindible para la supervisión y coordinación del servico.

La resolución recuerda además que, aunque la ratio general es de dos Técnicos de Educación Infantil por aula, existen menores con necesidades especiales que requieren una atención prácticamente permanente, lo que refuerza la necesidad de mantener estos servicios durante los días de huelga.

