El mercado inmobiliario de Asturias se enfría: las compraventas de viviendas caen por tercer mes consecutivo
Las operaciones se redujeron en octubre un 4,2% en tasa interanual
El mercado inmobiliario de Asturias se enfría. La compraventa de vivienda en la región cayó en octubre por tercer mes consecutivo al descender un 4,2% en tasa interanual, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En octubre se compraron en el Principado 1.603 viviendas, un 25,8% más que en septiembre, pero un 4,2% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. La caída interanual de octubre se suma a las registradas en septiembre y en agosto, que fueron del 4,1% y el 23,2%, respectivamente.
En tasa interanual y por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda usada repuntó un 1,7%, hasta 1.340 operaciones, mientras que la de vivienda nueva bajó un 26,3%, hasta 263. Además, la compra de vivienda libre se mantuvo invariable con 1.462 operaciones, y la de vivienda protegida cayó un 33,5%, hasta 141.
Pese a que la compraventa de vivienda ha encadenado tres meses de descensos, en el acumulado de enero a octubre Asturias registra un aumento del 10,9%, hasta 13.116 operaciones. Este aumento se produce después de que Asturias marcara el pasado año un máximo anual de operaciones desde 2007, con un total de 14.316 compraventas, un 18,6% más que en el ejercicio anterior.
Asturias ha encadenado cuatro ejercicios consecutivos con la compraventa de vivienda al alza, con incrementos del 23,3% en 2021; del 20,4% en 2022; del 6,5% en 2023, y del 18,6% en 2024. En estos cuatro años, el volumen anual de compraventas de vivienda prácticamente se ha doblado, al pasar de las 7.627 de 2020 a las 14.316 del pasado año.
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta