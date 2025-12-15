El mercado inmobiliario de Asturias se enfría: las compraventas de viviendas caen por tercer mes consecutivo

El mercado inmobiliario de Asturias se enfría. La compraventa de vivienda en la región cayó en octubre por tercer mes consecutivo al descender un 4,2% en tasa interanual, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre se compraron en el Principado 1.603 viviendas, un 25,8% más que en septiembre, pero un 4,2% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. La caída interanual de octubre se suma a las registradas en septiembre y en agosto, que fueron del 4,1% y el 23,2%, respectivamente.

En tasa interanual y por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda usada repuntó un 1,7%, hasta 1.340 operaciones, mientras que la de vivienda nueva bajó un 26,3%, hasta 263. Además, la compra de vivienda libre se mantuvo invariable con 1.462 operaciones, y la de vivienda protegida cayó un 33,5%, hasta 141.

Pese a que la compraventa de vivienda ha encadenado tres meses de descensos, en el acumulado de enero a octubre Asturias registra un aumento del 10,9%, hasta 13.116 operaciones. Este aumento se produce después de que Asturias marcara el pasado año un máximo anual de operaciones desde 2007, con un total de 14.316 compraventas, un 18,6% más que en el ejercicio anterior.

Asturias ha encadenado cuatro ejercicios consecutivos con la compraventa de vivienda al alza, con incrementos del 23,3% en 2021; del 20,4% en 2022; del 6,5% en 2023, y del 18,6% en 2024. En estos cuatro años, el volumen anual de compraventas de vivienda prácticamente se ha doblado, al pasar de las 7.627 de 2020 a las 14.316 del pasado año.