El mercado inmobiliario de Asturias se enfría: las compraventas de viviendas caen por tercer mes consecutivo

Las operaciones se redujeron en octubre un 4,2% en tasa interanual

Obras de construcción de viviendas en La Felguera

Obras de construcción de viviendas en La Felguera / D. O.

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El mercado inmobiliario de Asturias se enfría. La compraventa de vivienda en la región cayó en octubre por tercer mes consecutivo al descender un 4,2% en tasa interanual, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre se compraron en el Principado 1.603 viviendas, un 25,8% más que en septiembre, pero un 4,2% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. La caída interanual de octubre se suma a las registradas en septiembre y en agosto, que fueron del 4,1% y el 23,2%, respectivamente.

En tasa interanual y por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda usada repuntó un 1,7%, hasta 1.340 operaciones, mientras que la de vivienda nueva bajó un 26,3%, hasta 263. Además, la compra de vivienda libre se mantuvo invariable con 1.462 operaciones, y la de vivienda protegida cayó un 33,5%, hasta 141.

Pese a que la compraventa de vivienda ha encadenado tres meses de descensos, en el acumulado de enero a octubre Asturias registra un aumento del 10,9%, hasta 13.116 operaciones. Este aumento se produce después de que Asturias marcara el pasado año un máximo anual de operaciones desde 2007, con un total de 14.316 compraventas, un 18,6% más que en el ejercicio anterior.

Asturias ha encadenado cuatro ejercicios consecutivos con la compraventa de vivienda al alza, con incrementos del 23,3% en 2021; del 20,4% en 2022; del 6,5% en 2023, y del 18,6% en 2024. En estos cuatro años, el volumen anual de compraventas de vivienda prácticamente se ha doblado, al pasar de las 7.627 de 2020 a las 14.316 del pasado año.

