PODCAST: ¿Son tan buenos los suplementos como creemos? o ¿engorda la fruta por la noche?: desmontando los mitos alimenticios más recurrentes
La nutricionista Carlota Villanueva tumba algunas de las creencias más extendidas sobre alimentación y hábitos saludables
L. L.
En este episodio de "Queremos Ayudarte", el podcast de Supermercados masymas, la nutricionista Carlota Villanueva (@Nutri.CarlotaVillanueva) ofrece consejos sobre cómo cuidarnos sin caer en extremos.
Además, la experta hablará sobre qué hay comer para mantener la energía y la hidratación, cómo evitar errores comunes al comer fuera o cambiar rutinas, y qué papel (real) juegan los suplementos. Para ello, desmontará mitos tan recurrentes como que "la fruta engorda por la noche" o "la cerveza hidrata" y dará recomendaciones útiles para familias, personas mayores y quienes quieren cuidarse… sin obsesionarse.
Escucha el podcast a continuación.
