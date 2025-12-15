Unos precios de la leche que alivian el campo, Asturias está entre las regiones con el litro por encima de la media de España y la UE

En medio de una profunda crisis del campo, con el azote del lobo, la falta de relevo generacional y una normativa que asfixia a los ganaderos y agricultores asturianos –sin olvidar los planes poco claros de la UE con la futura Política Agraria Común (PAC) que han desatado muchos temores–, el sector ha encontrado un alivio inesperado en sus ingresos. La fuente son la leche y la carne, que sirven para compensar unos años de mucha tensión, temores y también pérdidas cuando estalló la guerra de Ucrania y los costes de producción se desbocaron.

"Estamos bien, no hay que negarlo, se cobra bien, lo que debe ser. Es un alivio, pero esto no arregla por si solo el incierto futuro", resumen los profesionales. Lo cierto es que los ganaderos de leche asturianos están en el grupo de los de la UE que mejor cobran la leche: sólo en el último año subió un 6,1%. El litro llegó a los 54 céntimos el pasado octubre, mientras que la media en España es de 53 y en la UE, un céntimo menos. "La tendencia del precio en Europa es a la baja, pero en España eso no se da ya que la producción láctea no compensa toda la demanda, que crece bastante, de la industria láctea", explica la responsable de una organización agraria.

Producción limitada

No está claro, además, que la producción asturiana vaya a crecer. Ni mucho menos. Asturias ha entregado en lo que va de año unos 417,4 millones de litros, el 7% de la producción nacional; casi todos se quedan en Asturias, pues solo se venden fuera de la región 21,6 millones. En cuanto a ganaderos, si en 2015 había 17.678 en la región, diez años después –datos de octubre– son poco más de 8.800. De ellos, alrededor de 1.100 entregan leche, cuando hace un año rondaban los 1.200. "Es una sangría", alertan.

Una línea ascendente figura también en el gráfico del precio en campo de la carne. El kilo de ternera de culón estaba hace dos años a 6,20 euros y ahora ha aumentado en dos euros. Pero es que las previsiones del sector son que en el primer trimestre suba a 8,50 euros. El precio final en tienda ronda los 17 euros; hace dos era de 14.45 euros.

La IGP Ternera Asturiana, la marca líder en Asturias, prevé despachar este año en torno a 4,5 millones de kilos.