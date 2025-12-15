"Todo está en Talentia": FADE y Educación activan la mayor feria de orientación profesional de Asturias

Asturias afronta el reto del empleo con una respuesta contundente: Talentia. Impulsada por FADE con la colaboración de la Consejería de Educación, esta iniciativa se consolida como la mayor feria de orientación profesional de la región. No es solo un evento, es un nuevo programa integral diseñado para acercar el talento a las necesidades reales del tejido productivo asturiano, rompiendo las barreras entre el aula, la búsqueda de empleo y la empresa.

El proyecto despliega una estrategia de 360 grados que involucra a estudiantes de ESO y Bachillerato, docentes, personas desempleadas y familias, ofreciendo a cada colectivo una "hoja de ruta" personalizada para conocer la oferta formativa de la región y mejorar su empleabilidad.

Inmersión real: de las aulas a la fábrica

La actividad de Talentia ya ha comenzado a pie de campo. Antes de la gran cita ferial, el programa ha trasladado las aulas al corazón de la industria. Durante los días 10 y 11 de diciembre, 232 alumnos de seis centros educativos han participado en visitas exclusivas para descubrir cómo es el día a día en compañías líderes.

El IES Pravia ha conocido los procesos de Ence Navia; el IES Doctor Fleming ha visitado las instalaciones de Grúas Roxu; y el IES Llanera se ha adentrado en el sector naval con Astilleros Armón. Por su parte, el IES Piles ha descubierto el funcionamiento de Ales Grupo, el IES Bernaldo de Quirós ha recorrido la planta logística de Amazon y el IES La Magdalena ha cerrado el ciclo en Gonvarri Industries.

Claves para orientadores: alinear formación y empleo

Mañana, martes 16 de diciembre, la atención se centrará en los profesionales que guían el futuro de los jóvenes. FADE organiza una jornada técnica en la Sala 3 de Laboral Ciudad de la Cultura, dirigida a más de 100 orientadores, con el objetivo de analizar el futuro de la FP y conocer qué perfiles demanda el mercado.

A partir de las 17.00 horas, expertos como Ricardo Galán (Asesor técnico docente de FP) y Jorge Cabo (Sociólogo del SEPEPA) desgranarán las nuevas oportunidades formativas y las competencias clave para el empleo, proporcionando herramientas para que los planes de estudio se ajusten a la realidad empresarial.

17 de diciembre: día grande en LABoral

El punto álgido llegará el miércoles 17. LABoral Centro de Arte acogerá a más de 2.500 estudiantes y 155 profesores que podrán visitar el espacio, en el que se darán cita 68 stands –33 empresas y 33 centros formativos, además del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y la propia Dirección general de Formación Profesional–.

La mañana estará dedicada a los estudiantes con el ciclo "La voz de los sectores", donde profesionales de las TIC, automoción, sanidad o turismo explicarán qué buscan en sus candidatos. Además, a las 13.00 horas se entregarán los Premios Next a Capgemini, Leomotor y Central Lechera Asturiana por su compromiso con la formación profesional.

Una tarde para el desempleo y las familias

Talentia refuerza su compromiso con la sociedad con una programación diseñada a medida para las personas en situación de desempleo y adaptándola a las familias que quieran profundizar en cómo o hacia donde orientar a sus hijos. A partir de las 16.00 horas, la feria abre sus puertas al público general con un enfoque claro: la reinserción, el descubrimiento de oportunidades y la visión global de la oferta formativa de Asturias.

Los asistentes podrán contactar directamente con empresas que buscan talento activamente y descubrir cuáles son los perfiles más demandados en sectores con alta empleabilidad como la construcción, el metal, el transporte o el sector agroalimentario. Es una oportunidad única para conocer de primera mano qué formación o competencias se requieren para acceder a estos puestos de trabajo, así como las oportunidades para continuar formándose o reorientar su carrera profesional.

Con Talentia, Asturias construye el puente definitivo para que formación y empresa caminen en la misma dirección.