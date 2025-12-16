Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca "Emilia": toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas

Y llegó el duro invierno a Asturias. Toda la región está este martes bajo el diluvio por el paso de la borrasca "Emilia". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla de norte a sur, de este a oeste de la región por fuertes lluvias, que llegarán a dejar acumulados de hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en doce horas. La peor cara del temporal la sufrirán el litoral occidental, el suroccidente y la Cordillera y los Picos.

El aviso especial de la Aemet estará vigente hasta las 15.00 horas en el litoral occidental y en el suroccidente, hasta las 18.00 horas en la zona central y los valles mineros, y hasta la medianoche en la costa oriental y en la Cordillera y los Picos de Europa. En la jornada de este martes también están en alerta amarilla por lluvias intensas Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Las localidades donde más llueve

De momento, las mayores precipitaciones han caído en Villayón, donde se han registrado 22,6 litros por metro cuadrado, en Salas (12,2) y en Taramundi (11,6). Oviedo también aparece en los primeros puestos con más de 10 litros por metro cuadrado.

Nieve y bajada de temperaturas

La Aemet también pronostica para este martes nieve en torno a los 1.400-1.600 metros, aunque temporalmente podrá bajar a los 1.200 en el oeste. Las temperaturas mínimas se mantienen con pocos cambios en el interior, mientras que en el litoral ascenderán. Sin embargo, las máximas están en descenso y no se superarán los 13 grados.

¿Y mañana?

La buena noticia es que el temporal dirá adiós en unas pocas horas. Para este miércoles, la Aemet prevé "cielos nubosos o cubiertos de nubosidad alta y baja que tenderán a despejarse al final de la tarde. Nieblas de madrugada y matinales en zonas altas de la Cordillera. Probables lluvias débiles y chubascos aislados durante las primeras horas de la madrugada en el este". Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, que será especialmente notable en la Cordillera.

Fuerte oleaje

El jueves, sin embargo, volverán las alertas amarillas al Principado, en este caso por fuerte oleaje en toda la franja costera.