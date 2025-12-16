Asturias sigue blindada: las medidas contra la "enfermedad de la piel de las vacas" se prolongan hasta finales de año

El mercado nacional de ganados de Pola de Siero seguirá suspendido hasta al menos finales de año, tal y como adelantó días atrás LA NUEVA ESPAÑA. La Consejería de Medio Rural ha optado prorrogar tal situación en base a la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), conocida popularmente como la "enfermedad de la piel de las vacas" por las heridas -más bien bultos- que provoca. Como ya explicó el consejero, Marcelino Marcos Líndez, si bien el comportamiento de la enfermedad es positivo en el sentido de que los contagios no han ido a más -el brote comenzó en octubre en varias explotaciones catalanas-, la decisión de mantener en vigor las restricciones se debe al interés de blindar Asturias de la DNC de forma adecuada.

Así las cosas, la actividad del mercado seguirá suspendida, si bien se permitirá vender en este espacio vacas, toros y bueyes de más de un año que lleven en la comunidad desde, al menos, el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron a aplicarse medidas extraordinarias contra esta enfermedad. El recinto también seguirá abierto como punto de carga de terneros menores de un año. Como hasta ahora, los transportes que lleguen desde otras comunidades deberán acceder al recinto vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

Proceso de vacunación en una zona afectada por la dermatosis nodular en Cataluña. / Europa Press

También se mantiene la prohibición de celebrar ferias y mercados de ganado bovino. El resto -salvo las concentraciones y ferias de aves, confinadas debido a la gripe aviar en toda España- ya se permiten desde hace dos semanas, cuando se revisó el protocolo.

Protocolo de entrada de ganado

El Gobierno de Asturias también prorroga la exigencia de presentar autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo. En estos casos, será necesario notificar el traslado con 30 días de antelación y recibir la validación de los servicios veterinarios oficiales, que estarán presentes en La Pola Siero para supervisar la carga de animales.

Las medidas se prolongan para minimizar el riesgo y evitar la entrada de reses de otros puntos del país sin paralizar la actividad económica del sector, dado que se permite vender terneros y vacuno mayor criados en Asturias.

Con esta actuación, el Principado refuerza su compromiso con la sanidad animal, la bioseguridad y la sostenibilidad de la actividad ganadera, al proteger tanto las explotaciones y el sector agroalimentario como a las personas consumidoras.

Medio Rural recuerda que es imprescindible cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias, que pasan por limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar inmediatamente a la Administración autonómica cualquier sospecha de la enfermedad. La detección precoz es fundamental para contener posibles brotes.