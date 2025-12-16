Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Asturias sigue blindada: las medidas contra la "enfermedad de la piel de las vacas" se prolongan hasta finales de año

Ganado afectado por la enfermedad DNC.

Ganado afectado por la enfermedad DNC. / MAPA

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El mercado nacional de ganados de Pola de Siero seguirá suspendido hasta al menos finales de año, tal y como adelantó días atrás LA NUEVA ESPAÑA. La Consejería de Medio Rural ha optado prorrogar tal situación en base a la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), conocida popularmente como la "enfermedad de la piel de las vacas" por las heridas -más bien bultos- que provoca. Como ya explicó el consejero, Marcelino Marcos Líndez, si bien el comportamiento de la enfermedad es positivo en el sentido de que los contagios no han ido a más -el brote comenzó en octubre en varias explotaciones catalanas-, la decisión de mantener en vigor las restricciones se debe al interés de blindar Asturias de la DNC de forma adecuada.

Así las cosas, la actividad del mercado seguirá suspendida, si bien se permitirá vender en este espacio vacas, toros y bueyes de más de un año que lleven en la comunidad desde, al menos, el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron a aplicarse medidas extraordinarias contra esta enfermedad.  El recinto también seguirá abierto como punto de carga de terneros menores de un año. Como hasta ahora, los transportes que lleguen desde otras comunidades deberán acceder al recinto vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. 

Proceso de vacunación en una zona afectada por la dermatosis nodular en Cataluña.

Proceso de vacunación en una zona afectada por la dermatosis nodular en Cataluña. / Europa Press

También se mantiene la prohibición de celebrar ferias y mercados de ganado bovino. El resto -salvo las concentraciones y ferias de aves, confinadas debido a la gripe aviar en toda España- ya se permiten desde hace dos semanas, cuando se revisó el protocolo.

Protocolo de entrada de ganado

El Gobierno de Asturias también prorroga la exigencia de presentar autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo. En estos casos, será necesario notificar el traslado con 30 días de antelación y recibir la validación de los servicios veterinarios oficiales, que estarán presentes en La Pola Siero para supervisar la carga de animales.

Las medidas se prolongan para minimizar el riesgo y evitar la entrada de reses de otros puntos del país sin paralizar la actividad económica del sector, dado que se permite vender terneros y vacuno mayor criados en Asturias.

Con esta actuación, el Principado refuerza su compromiso con la sanidad animal, la bioseguridad y la sostenibilidad de la actividad ganadera, al proteger tanto las explotaciones y el sector agroalimentario como a las personas consumidoras.

Noticias relacionadas y más

Medio Rural recuerda que es imprescindible cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias, que pasan por limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar inmediatamente a la Administración autonómica cualquier sospecha de la enfermedad. La detección precoz es fundamental para contener posibles brotes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  4. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  5. Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
  6. Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido
  7. Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
  8. El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta

El impacto de la huelga de las escuelinas en Asturias: 38 educadoras se suman al paro, dejando los centros a medio gas a las puertas de la Navidad

El impacto de la huelga de las escuelinas en Asturias: 38 educadoras se suman al paro, dejando los centros a medio gas a las puertas de la Navidad

Asturias sigue blindada: las medidas contra la "enfermedad de la piel de las vacas" se prolongan hasta finales de año

Asturias sigue blindada: las medidas contra la "enfermedad de la piel de las vacas" se prolongan hasta finales de año

Ni Papá Noel ni Santa Claus: este es el joven personaje que trae regalos a los niños asturianos en Navidad

Ni Papá Noel ni Santa Claus: este es el joven personaje que trae regalos a los niños asturianos en Navidad

El uso del autobús se dispara en Asturias: las cifras que lo demuestran

El uso del autobús se dispara en Asturias: las cifras que lo demuestran

El acusado del accidente mortal de Lamasanti dice que solo había bebido "lo justo para la cena" y echa la culpa a la víctima: "No llevaba luces ni puso el intermitente"

El acusado del accidente mortal de Lamasanti dice que solo había bebido "lo justo para la cena" y echa la culpa a la víctima: "No llevaba luces ni puso el intermitente"

Zapico (IU) exige "decisiones" en el gobierno de Sánchez ante la grave situación: “Se necesita un revulsivo”

Zapico (IU) exige "decisiones" en el gobierno de Sánchez ante la grave situación: “Se necesita un revulsivo”

Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca "Emilia": toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas

Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca "Emilia": toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas

Atención conductores asturianos, el BOE publicará el cambio que entra en vigor en 2026: circular por el extremo y a 30 kilómetros por hora

Atención conductores asturianos, el BOE publicará el cambio que entra en vigor en 2026: circular por el extremo y a 30 kilómetros por hora
Tracking Pixel Contents