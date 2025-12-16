El uso del autobús se dispara en Asturias: las cifras que lo demuestran

El uso del transporte público por carretera ha crecido en Asturias un 8,1% hasta noviembre en comparación con el mismo período de 2024. En los primeros once meses del año se han registrado 54.469.790 viajes, según los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), según informó esta mañana el Gobierno regional.

El billete único asturiano Conecta (viajes ilimitados en autobús por un máximo de 30 euros al mes) "se ha convertido en un pilar fundamental para promover el crecimiento sostenido de los desplazamientos en transporte público urbano e interurbano", asegura el Principado. Los datos revelan que un 64 % de los trayectos realizados, un 29,6% más que en 2024, se validaron con la citada tarjeta.

Los datos de CTA de noviembre revelan, además, que las estadísticas mensuales se mantienen por encima de la frontera de los cinco millones de viajes, con 5.010.798 trayectos validados, lo que representa un 7,86 por ciento más que el mismo mes de 2024.

¿Qué influencia tiene en Asturias este abono?

El Gobierno de Pedro Sánchez pondrá en marcha un billete único de transporte. Estará en vigor desde el 19 de enero, según aseguró hoy Óscar Puente, ministro de Transportes.

La influencia de este abono en Asturias será más limitada que en otras comunidades. En la región, los servicios de cercanías ya son gratuitos, en virtud de los Acuerdos de la Castellana, y como compensación por la tardanza de los nuevos trenes que deben llegar en 2027. Por tanto, la incidencia del bono nacional se notará sobre todo en los servicios de autobuses entre comunidades autónomas. La compañía Alsa, además, cuenta con descuentos propios.

Por otra parte, la incidencia de los trenes de media distancia en Asturias también es reducida. De estas características en la región existen tres líneas, dos de ellas de ancho métrico (Ferrol-Oviedo y Oviedo-Santander), con escaso uso para desplazamientos interautonómicos, además de algunos trayectos de la línea Asturias-León de AVE. Determinadas plazas en trenes de alta velocidad hacia la ciudad leonesa se comercializan como media distancia al estar subvencionadas. Por último, existe un tren regional, este sí de media distancia al cien por cien, que conecta Gijón con León y tarda más de tres horas. El AVE se queda fuera de estos abonos.

En Asturias ya existe un billete único

Asturias cuenta ya con un billete único de transporte, la tarjeta Conecta, que por un máximo de 30 euros al mes permite viajar de forma ilimitada en autobús y también en cercanías. La tarjeta Conecta incluye las cercanías, pero le falta por integrar la gratuidad total. Es decir, un viajero puede utilizar hoy este abono para desplazarse en cercanías, pero debe pagar el billete (hasta 30 euros), mientras que con la tarjeta de Renfe el servicio es gratuito. Esa integración es el principal paso pendiente.

“Asturias se ha situado como referente en materia de movilidad sostenible y facilidad de acceso al transporte público gracias a Conecta. La tarjeta, que ya utilizan más de 402.000 personas, constituye un ejemplo para el nuevo abono único nacional anunciado hoy por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El Principado seguirá trabajando con el Ministerio de Transportes para lograr un sistema integrado y eficiente, como herramienta de equidad y cohesión territorial”, aseguró el Ejecutivo autonómico tras conocerse el lanzamiento del bono estatal.