Axel Serena, CEO de ByteTravel, empresa que abrirá un centro de I+D en las Cuencas: "En Asturias es más fácil encontrar perfiles técnicos que en Barcelona o Madrid"

El ingeniero en telecomunicaciones Axel Serena (Barcelona, 1969) tiene una larga trayectoria como emprendedor en el mundo digital (Hispanet, Intercom, Andornet, Ad Pepper Media...). E l pasado año sacó a Bolsa su último proyecto, ByteTravel, una empresa nacida en 2021 en Barcelona dedicada principalmente a la tramitación de visados para viajeros y empresas del sector turístico. ByteTravel, con 73 trabajadores en Barcelona, está en fase de expansión y ha elegido Asturias para poner en marcha su primer centro de I+D. Aterriza en las Cuencas con una inversión prevista de 1,5 millones y ayer firmó un acuerdo con la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras de Asturias (Sodeco) y Hunosa Empresas por el cual estas dos sociedades de promoción económica aportan cada una de ellas 245.000 euros como préstamo participativo en el proyecto.

¿Por qué en Asturias el nuevo centro?

En julio del año pasado salimos a Bolsa. En vez de recurrir a capital riesgo, como hacen la mayoría de las "startup", nosotros decidimos salir a cotizar y la operación la hicimos con Renta 4 en Gijón.

¿Por qué?

Me considero amigo de Pablo Martín, el CEO de Izertis, y a mí me ha ido muy bien en la vida hablando con gente que sabe. Pablo me aconsejó que la operación la hiciéramos con Renta 4 Gijón. Allí está el responsable de la empresa en el Norte de España, Antonio López Clariana, y allí hicimos una primera presentación de la compañía. De los 400 accionistas que tenemos, más de la mitad son de Asturias. Además tenemos dos consejeros asturianos: Pablo Martín y Arturo Díaz Dapena. Ya que los asturianos confiaron en nosotros, lo lógico es, entre comillas, devolver el favor. Esa es la razón sentimental y de arraigo por la que venimos a Asturias.

¿Pero habrá otras?

Si, claro. Razones económico-empresariales. En Barcelona y Madrid hay mucha empresa que está regada con fondos de capital riesgo que exigen resultados inmediatos. Eso está provocando mucha inflación salarial cuando buscas perfiles técnicos. Hay más demanda que oferta y, por eso, hemos pensado buscar esos perfiles en otras regiones de España.

¿En Asturias los hay?

Aquí será más sencillo encontrarlos. Además, a través de mi amigo Javier García (economista y coordinador de la Oficina de Crecimiento de FADE) nos pusimos en contacto con Sodeco y con Hunosa Empresas, establecimos relación, y vinieron a Barcelona a ver nuestras oficinas y a conocer nuestra empresa y nuestro proyecto. Su colaboración ha sido importante para abrir en Asturias. Con ellos hemos firmado un préstamo participativo e instalarnos en un centro de empresas de Sodeco.

Explique el plan que tienen para Asturias.

Nuestra idea es crear un centro de I+D donde mayoritariamente tendremos perfiles técnicos. Tenemos un plan estratégico en la compañía que es ir creando y desarrollando diferentes productos y servicios y para ello requerimos, sobre todo, el perfil de programador.

El plan inicial en Asturias es contratar entre 15 y 20 programadores y luego personal de desarrollo de negocio

¿Con cuántos empleados prevén arrancar?

El plan inicial es contratar entre 15 y 20 personas de perfil técnico, y posteriormente contratar a personal de desarrollo de negocio.

Sodeco tiene centros de empresas en El Entrego y Mieres. ¿Han decidido dónde instalarse?

En principio en El Entrego, pero estamos viendo los dos centros. Dependerá en buena medida de la procedencia de los candidatos más cualificados. Queremos la comodidad del trabajador. Nosotros tenemos un modelo híbrido. Se trabaja de lunes a jueves en la oficina y los viernes teletrabajamos

Desembarcan en un territorio minero que arrastra una larga reconversión. ¿Qué pueden aportar al territorio?

Lo único que podemos aportar, humildemente, es creación de empleo .

Que una empresa tecnológica se fije en este territorio puede ayudar a atraer a otras.

Si, claro. Buena parte de la decisión de instalarnos en las comarcas mineras viene de Sodeco y nos pareció una opción excelente.

¿Qué tipo de clientes tienen?

Cuando creamos la compañía buscábamos no depender de la economía de un país, es decir, tener un producto transnacional; no tener que mover cajas, es decir, no tener la necesidad de transportes, ni centros logísticos, ni aduanas, y ser multiservicio, no depender de uno solo. Actualmente el 98% de nuestros clientes son de fuera de España. El 24% son americanos y tenemos un porcentaje alto de ingleses, australianos y japoneses. Por tanto el hecho de que estemos en Barcelona o en Asturias no es realmente importante, porque además no movemos cajas. Lo único que necesitamos es una conexión a internet.

¿Trabajan con particulares o con empresas?

Nuestros clientes se dividen en turistas que viajan a otros países; en el segmento corporativo de viajes de negocios, y luego está el perfil de revendedores o partners, donde entran agencias de viajes, touroperadores, compañías de cruceros, aerolíneas e, incluso, hemos cerrado un acuerdo con una aseguradora.

Tramitamos visados online para 70 países, lanzamos una tarjeta eSIM y damos acceso a 1.800 salas VIP en 135 países

¿La tramitación de visados sigue siendo el corazón del negocio?

Empezamos en 2021 con los visados. Actualmente tramitamos visados para 70 países totalmente "online", con lo que el usuario no tiene que desplazarse a una embajada o a un consulado, ni hacer colas. Esa es la mayor parte del negocio. Luego lanzamos un tarjeta eSIM (virtual) que te permite conectarte a internet en 190 países y que es el negocio que más está creciendo, a ratios del 30% mensual. Y recientemente hemos lanzado dos nuevos servicios, que es el de acceso a salas VIP –cerca de 1.800 salas en 135 países– y el producto de seguros y asistencia en viaje. En nuestro plan de desarrollo iremos creando más servicios, todos relacionados con los servicios auxiliares a viajeros.

¿Cómo exploran el mercado?

En los buscadores de internet más usados en cada país miramos qué es lo que busca la gente y una vez visto el nivel de peticiones mensuales bajo determinadas palabras clave decidimos los productos que vamos a hacer. Desarrollamos una primera versión, una MVP, y la testamos. Si el producto encaja, tratamos de escalarlo.

Y en el caso de los visados necesitarán algún tipo de acuerdo con las administraciones.

Tenemos acuerdos con Gobiernos y luego, por ejemplo, en países como Australia y Nueva Zelanda nos piden la licencia de abogado de inmigración, en Estados Unidos necesitamos otro tipo de licencia y en España la de gestor administrativo.

¿Utilizan inteligencia artificial?

Nosotros utilizamos la IA para tareas repetitivas y para la atención al cliente. Las personas que teníamos en atención al cliente ahora se dedican a entrenar "chatbots" para que sean más eficientes.

Con la IA las gestiones de visados se pueden automatizar. ¿Peligra su negocio?

Puede ocurrir, y por eso tratamos de tener una cartera de productos y no depender de uno. No es nada nuevo. Los videoclubs desaparecieron con Netflix.