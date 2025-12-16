Los chiringuitos de playa llegan a la ciudad: dos de los más populares de Asturias ya tienen fechas de apertura en Oviedo y Gijón, con hamburguesas caseras y música en directo

Los chiringuitos de playa cambian la arena por el asfalto. Al menos, dos de los más populares de Asturias: el de Las Dunas de Verdicio, en Gozón, y el de Playa Madre, en La Espasa (Caravia). Sus propietarios han anunciado este mismo mes que se mudarán a la ciudad para aprovechar su tirón veraniego en invierno. En concreto, Las Dunas abrirán en Gijón (de hecho, se llamará Las Dunas de Gijón), mientras que Playa Madre, que también gestiona el chiringuito de la playa Arena (Isla, Cantabria), aterrizará en Oviedo. Pero el concepto es el mismo: combinar comida, y sobre todo hamburguesas caseras, con música en directo.

Playa Madre abre este sábado en Oviedo

El primero en abrir en la "city" será Playa Madre. Esta misma semana: el sábado, día 20. ¿Dónde? Tan original es el proyecto como su ubicación: la Casa Rosa. Su idea era encontrar "alternativas para recrear la experiencia de Playa Madre en invierno". Y lo encontraron en el chalé modernista del Prao Picón.

Aunque aún no se ha detallado en qué consistirá la oferta gastronómica y cultural de la casa rosa, sí se sabe que será una prolongación del ambiente de Playa Madre, uno de los chiringuitos más populares de Asturias. Se encuentra en el entorno de la playa de Espasa y su oferta gastronómica incluye hamburguesas y diferentes propuestas de picoteo. El chiringuito tiene una entrada espectacular, con su nombre inscrito en un arco de madera, y dentro tiene una enorme jaima.

Las Dunas de Gijón llegan en febrero

Las Dunas de Gijón llegarán en febrero al centro de la ciudad, después de quince años a pie de playa en Verdicio. Ocupará el número ocho de la calle Cervantes donde, hasta ahora, se encontraba el negocio conocido por el nombre de "Vinos y Chacinas" y que, años atrás, albergó una discoteca. El nuevo proyecto de los hermanos Lombardo llevará por nombre Las Dunas de Gijón.

Precisamente, la nueva iniciativa del conocido negocio de Gozón mantiene la música como elemento clave: una programación semanal de conciertos en acústico y sesiones con Djs cubrirán las sesiones del vermú, el tardeo y las primeras horas de la noche. Los horarios y los días exactos de apertura, que se prevé para febrero, aún están por valorar. No obstante, sí habrá servicio de comidas y de cenas con una línea gastronómica que ya se ganó su éxito en Las Dunas: nachos, hamburguesas caseras y street food "de calidad".