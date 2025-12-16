Comisiones Obreras se mantiene firme en la huelga de escuelinas, pese al rechazo de otros sindicatos: "Nos han abandonado"
"Seguiremos hasta que la consejera Eva Ledo nos escuche de verdad", dicen las trabajadoras de las esculinas
"Educamos, no guardamos", fue la consigna que repitieron esta tarde las trabajadoras de la red de 0 a 3 años en una nueva jornada de movilizaciones que incluyó una huelga, un encierro y una manifestación frente a la consejería de Educación.
Comisiones Obreras "no se rinde" pese al "abandono de los otros tres sindicatos: UGT, CSIF y USIPA", quienes sí aceptaron la última oferta del Principado. "Es un acuerdo en el que no se mejora absolutamente nada", recalcó ayer la representante del sindicato Eva Montes, una de las nueve educadoras que llevan encerradas en el edificio de la Administración desde el pasado lunes. "Seguiremos hasta que la consejera Eva Ledo nos escuche de verdad", sentenció. Entre sus "líneas rojas" está la reivindicación de la categoría profesional del Grupo B, es decir, las de técnicos, así como la equiparación del calendario escolar al de resto de etapas.
Las educadoras infantiles tendrán mañana otra jornada de huelga. El paro de hoy lo secundaron, según datos de la propia Consejería, 38 personas: el 20,2%. Sin embargo, la Administración no tiene en cuenta a las trabajadoras de servicios mínimos por lo que los organizadores sitúan el seguimiento entre el 71% en Gijón y Avilés, hasta el 100% en algunas zonas como Noreña, Nava o Laviana. En Oviedo y Mieres superó el 90% y en Castrillón, Corvera y Langreo estuvo por encima del 80%.
