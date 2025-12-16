El "duelo de sangre" pendiente del Sporting y del Oviedo: del 19 al 21 de diciembre y con una bufanda de regalo

El Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón tienen un «duelo de sangre» pendiente que resolver desde hace un año. Un empate técnico. Y lo harán entre este viernes 19 de diciembre y el lunes 21. No será en el campo de fútbol por razones obvias –los ovetenses militan esta temporada en primera división; los gijoneses, en segunda–, sino entre camillas, agujas, vendas... Los «árbitros» serán enfermeras y enfermeros.

Porque ese «duelo» pendiente entre los dos principales equipos de fútbol de Asturias es la campaña «Me das la vida» que organiza el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias –gestionado por Cruz Roja– en colaboración con la Consejería de Salud.

César Martín, Concepción Saavedra, Juan Cofiño, Maite Díaz y Joaquín Alonso, en la Junta. / Nacho Vela

El año pasado entre ambos equipos, implicados en movilizar a sus integrantes, aficiones y asturianos en general, lograron 472 bolsas y 59 nuevos donantes. «Se lo repartieron a la mitad», explicó Maite Díaz, gerente del centro. «Así que este año tienen oportunidad de desempatar», explicó con humor durante la presentación, en la Junta General del Principado, en compañía del presidente del parlamento, Juan Cofiño; el director de la Fundación del Real Oviedo, César Martín; Joaquín Alonso, responsable de Relaciones Institucionales del Real Sporting; y la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Sin sustituto

Todos ellos hicieron un llamamiento a los asturianos a donar sangre, porque como recordó Concepción Saavedra, «pese a los muchos avances tecnológicos, la sangre no tiene sustituto y es fundamental. Cada vez más, porque crecen los tratamientos, las terapias y el ritmo de donantes y solidaridad debe crecer en la misma medida».

Lamentablemente no es así, y en Asturias, donde las necesidades son entre 180 y 200 bolsas al día, las donaciones de sangre han caído un 7% en el último año. El envejecimiento de la población explica en parte ese descenso. Por eso es tan importante concienciar a los jóvenes. «La mayoría de donantes tienen más de 40 años. Por eso es necesario que la juventud venga», añadió Saavedra.

Paso al frente

Para movilizar a la población han dado un paso al frente el Sporting y el Oviedo, dos equipos con miles de aficionados detrás en toda Asturias. Tanto César Martín como Joaquín Alonso lo dejaron claro: «El objetivo es superar lo del año pasado». Martín recalcó la disponibilidad del Real Oviedo «para una iniciativa tan necesaria, por lo que es importante esta unión de los principales clubes asturianos para esta campaña, en la que animamos a ejercer la solidaridad». Alonso, por su parte, se refirió al lema de la fundación del Sporting, «Ganar sirviendo», una expresión que se acopla bien a la campaña de donación.

El presidente de la Junta, Juan Cofiño, advirtió de que donar sangre «tiene que ver con el hábito del ejercicio de la solidaridad en un mundo que no está en el mejor momento de nuestra historia, por lo que apelamos a la parte luminosa y buena del ser humano para hacer algo que es fundamental para sostener el sistema sanitario».

Cómo dona

La fórmula para donar en esta campaña es la siguiente: el viernes 19, en Oviedo, en el Centro Comunitario, en horario de 8 a 9 horas; en Gijón, en el centro de salud de Puerta de la Villa, de las 10 a las 20 horas; el sábado 20 de diciembre y el domingo 21, en el lugar de celebración de los clubes, en la Plaza de América de Oviedo y en la Plaza del Marqués, en Gijón.

«Cada bolsa de sangre puede salvar hasta tres vidas», recordó Maite Díaz, quien insistió que la sangre «no se puede fabricar ni sustituir». Es, además, diciembre uno de los meses de mayor necesidad, de ahí la importancia de la campaña. «Mantener reservas suficientes es una responsabilidad colectiva, pero pese al carácter solidario de los asturianos solo un 4% de la población asturiana dona sangre anualmente, por lo que aumenta nuestra preocupación».

Diputados asturianos de distintos partidos, miembros de Cruz Roja y del Centro Comunitario acudieron a la presentación de la campaña, tras lo que se hicieron la foto de familia con las bufandas, del Oviedo y del Sporting, que se regalarán a cada persona que acuda.