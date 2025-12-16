Un enfoque integral y con perspectiva de género, los pilares fundamentales para favorecer la inserción laboral de las víctimas de violencia de género

La independencia económica es uno de los principales condicionantes que, en muchas ocasiones, hace que las víctimas de violencia de género no den el paso de denunciar a su agresor. Y las que consiguen salir de esa espiral de violencia, pueden encontrarse en una situación laboral inestable que marca su futuro.

Con el objetivo de facilitar la inserción en el mercado laboral de las mujeres que han sufrido malos tratos, el estado contempla un conjunto de medidas destinadas a facilitar la inserción laboral y el acceso a ayudas económicas de las mujeres demandantes de empleo víctimas de violencia de género o sexual. Una atención que también incluye a las víctimas de trata y que se realiza de forma personalizada y por personal cualificado.

Para ello, se tiene en cuenta "la especial situación de vulnerabilidad y las circunstancias excepcionales que concurren en estas mujeres, garantizando en todo momento un enfoque integral, especializado y con perspectiva de género", explica Cristina Gavilán, coordinadora de tutores de mujeres víctimas de violencia de género del Servicio Público de Empleo de Langreo.

Una red para atender las necesiadades de la víctima El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias cuenta con una red de dos coordinadores y 25 tutores presentes en todo el territorio del Principado y con formación específica para atender las necesidades de las víctimas de violencia de género. Este equipo de trabajó facilitó el pasado 2024 la inserción laboral a 1.165 mujeres, firmando un total de 3.050 contratos, 819 de ellos indefinidos.

Y es que, si la tarea de buscar trabajo es de por sí compleja para cualquier persona, en el caso de una víctima de violencia de género entran en juego factores como "la extrema vulnerabilidad que sufren, donde el acompañamiento y el apoyo psicológico son claves para trabajar un itinerario de inserción efectivo. Se trata de intervenir para mejorar la autoestima, el refuerzo de logros y el entrenamiento en toma de decisiones. Todos ellos son aspectos cercenados en cualquier situación de violencia", recalca Gavilán.

Orientación permanente, dinámica y preventiva

Desde el SEPEPA cuentan con un protocolo de atención específico, en el que se tiene en cuenta la situación concreta de las mujeres, además de contar también con un protocolo interdepartamental establecido con el resto de organismos que participan en la atención a las víctimas. Una labor que se convierte en un proceso continuo, marcado por un seguimiento exhaustivo. "Entendemos la orientación profesional como un proceso continuo de apoyo y desarrollo a lo largo de la vida, con carácter permanente, dinámico y preventivo, orientado a fortalecer la capacidad de adaptación al cambio y la adquisición de competencias en cada etapa del ciclo vital. Dentro de este enfoque, el seguimiento constituye un componente estructural del servicio, al permitir la revisión sistemática y el ajuste permanente del itinerario de inserción en función de las necesidades de las mujeres y de la evolución del mercado laboral", subraya la coordinadora.

Parte de ese compromiso con la reinserción de las mujeres víctimas de violencia de género es la colaboración que el SEPEPA mantiene con la Fundación de Solidaridad Amaranta desde 2022. "El programa de la Fundación Amaranta ofrece itinerarios integrales de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual. Combina apoyo personal, formación básica y digital, orientación laboral, formación profesional específica y acompañamiento en el empleo junto con incentivos económicos por participación. Su objetivo es mejorar la empleabilidad y lograr la inserción laboral efectiva mediante compromisos de contratación con empresas".

Una iniciativa que las mujeres que participan en él valoran positivamente. "Se sienten escuchadas y acompañadas, y, en general, valoran positivamente contar con una persona de referencia que les ofrece apoyo continuo en el proceso de búsqueda y mantenimiento del empleo", cuenta Cristina Gavilán.