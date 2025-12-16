La exportación asturiana pone el foco en los países de Mercosur y el Sudeste Asiático para esquivar la guerra arancelaria

Asturex, la sociedad de promoción exterior del Principado de Asturias, ha puesto su punto de mira en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y del Sudeste Asiático. Son los territorios donde ve más posibilidades de expansión para los productos y servicios de las empresas asturianas y donde centrará sus esfuerzos de promoción.

El director general de Asturex, Bruno López, presentó esta mañana en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el programa operativo anual de Asturex para 2026. "Es revolucionario, pese a la escasez de recursos", señaló Alberto González, director general de FADE, que considera que Asturex debería contar con un presupuesto anual de entre 5 y 6 millones de euros frente a los cerca de 3,2 millones que tendrá para 2026.

Bruno López destacó el contexto de "guerra económica" que se ha desatado con los aranceles de Trump y los efectos de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio. En ese escenario, las exportaciones de Asturias han caído un 2,5% entre enero y septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, López señaló que los expertos han advertido de que los efectos de la política erancelaria proteccionista se notarán aún más el próximo año. En ese escenario, Asturex ha diseñado un programa operativo con cuatro ejes.

Estados Unidos. La política arancelaria de Donald Trump ha complicado aún más las relaciones comerciales con Estados Unidos. Para resolver las dudas más técnicas del nuevo escenario, Asturex ha contratado los servicios de una consultora especializada en EE UU que prestará asesoramiento gratuito a las empresas que lo precisen.

Mercosur. La firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur abre una nueva ventana para un mercado en el que Asturias ya tiene presencia. "El desmantelamiento de los aranceles para bienes de equipo y el sector agroalimentario puede ser muy interesante para Asturias", destacó Bruno López. Desde Asturex se pondrá el foco en Brasil y Argentina. "Brasil es un país complicado por su burocracia y fiscalidad", señaló López, que anunció la puesta en marcha de un servicio de diagnóstico para analizar las posibilidades de empresas asturianas de entrar en ese mercado. Si superan el filtro, recibirán apoyo para preparar agendas comerciales. Y en el caso de Argentina, Asturex organizará una nueva misión comercial para las empresas del sector del metal que se centrará en el núcleo petroquímico de Neuquén y Bahía Blanca.

Sudeste Asiático. Bruno López señaló que en esta zona confluyen dos factores clave: "es una de las pocas zonas del mundo donde Asturias está prácticamente ausente y además el comercio crece por el fuerte aumento de la población". Asturex organizará en 2026 misiones comerciales a Hong Kong, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia, Camboya, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. "Es una zona de oportunidades donde la empresa asturiana tiene que posicionarse", afirmó el director de Asturex.

Talento Joven. Asturex reforzará sus acciones de ayuda al relevo generacional de los departamentos de exportación de las empresas asturianas. Esas ayudas llegarán con las becas en el extranjero, el programa "Dossier Asturias Exporta" que se realiza en colaboración con la Universidad de Oviedo o con el portal de oportunidades de empleo.