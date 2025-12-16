"No habrá Arcelor en Asturias si el anillo eléctrico no se hace a tiempo", alerta el Principado

La permanencia de la siderúrgica ArcelorMittal en Asturias pasa indefectiblemente por la ampliación de la red de transporte y distribución de electricidad en el centro de la región, el conocido como anillo eléctrico, cuyas obras se iniciarán el entrante año 2026. Así lo ha advertido con toda claridad este martes el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo. "No habrá Arcelor si el anillo eléctrico no se lleva a cabo; es más, no habrá Arcelor si el anillo eléctrico no se lleva a cabo a tiempo", ha afirmado Campo durante unas jornadas sobre el modelo productivo asturiano organizadas por CC OO en Oviedo.

El número dos de la Consejería de Industria ha remarcado que "no se es consciente de hasta qué punto son necesarias las nuevas infraestructuras eléctricas", especialmente para empresas electrointensivas como Asturiana de Zinc (Azsa) o la propia Arcelor. "La población asturiana debe comprender la importancia de esto. Sin el anillo, el daño será muy, muy grande", ha alertado Campo. "No es que el anillo sea necesario para nuevos proyectos industriales, es que sin él ni siquiera podremos mantener la industria que ya tenemos hoy", ha subrayado.

Más allá de la nueva planificación eléctrica, Campo también ha opinado sobre la situación interna de Arcelor, un año después de que anunciara la suspensión de su gran proyecto descarbonizador: la construcción de una planta de reducción directa de hierro (DRI) alimentada con hidrógeno verde. "Para que Arcelor permanezca en Asturias tiene que evolucionar su modelo productivo, y en ello está, por ejemplo mediante el nuevo horno eléctrico en Gijón", ha valorado el dirigente.

Campo ha admitido que "en el DRI se pusieron muchas esperanzas, y con todo el sentido", pero que en estos momentos tanto la compañía como el Gobierno del Principado tienen puesto "todo el foco" en la electrificación del horno de la planta de Avilés, y que "si este proyecto ve la luz, existiría ya la masa crítica suficiente como para que el DRI pueda llevarse a cabo". En este sentido, el Viceconsejero ha arrojado una leve crítica a la planificación realizada por Arcelor en sus instalaciones de Asturias: "Hubiera tenido más sentido proyectar antes el horno eléctrico del Avilés que el DRI, se puso el carro antes que los bueyes".

Respecto al hidrógeno verde, un vector energético prometedor hace unos años y actualmente estancado, con varios proyectos congelados en la región, Campo ha admitido que el desarrollo de esa tecnología "está siendo más lento de lo que esperábamos", pero mostró su confianza en que tarde o temprano se haga realidad: "Nadie duda de que va a despegar, la duda es cuándo se producirá ese despegue". "El mercado será el que decida cuándo despegará. Con el hidrógeno verde hay que tener paciencia, en este mundo tan acelerado parece que no que no llegará mañana no llegará nunca", ha confiado.