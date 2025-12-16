Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El impacto de la huelga de las escuelinas en Asturias: 38 educadoras se suman al paro, dejando los centros a medio gas a las puertas de la Navidad

Comisiones Obreras organiza para esta tarde una gran manifestación con salida desde la Consejería de Educación

Trabajadoras de las escuelinas, frente a Educación, en Oviedo. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Trabajadoras de las escuelinas, frente a Educación, en Oviedo. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Sara Bernardo

Sara Bernardo

Las trabajadoras de las escuelinas vuelven a la carga pocos días antes de Navidad. La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por Comisiones Obreras ha tenido un seguimiento del 20,2%, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

En total, 38 trabajadoras secundan el paro en las 44 Escuelas Infantiles de la red autonómica de 0 a 3 años. Es una trabajadora más que en el último paro, el del 27 de noviembre. En aquella ocasión, al igual que ahora, CC OO se movilizó en solitario después de que UGT, CSIF y USIPA aceptasen la oferta de la consejeria de Educación que incluía acercar el calendario lectivo al del resto de etapas educativas, aumentando de tres a cuatro los días no lectivos en julio y retrasar el inicio de las clases al primer día hábil tras el festivo del Día de Asturias (8 de septiembre).

Para CC OO, sin embargo, la oferta deja en el tintero reivindicaciones “primordiales” como la categoría profesional del tipo B, la de técnico educativo, y la estabilización de las trabajadoras de seis ayuntamientos.

Esta tarde, a las 17.30 horas, CC OO tiene prevista una manifestaciones que saldrá desde la Consejeria de Educación (donde permanecen encerradas desde ayer varias delegadas sindicales) hasta la Junta General.

TEMAS

