El Instituto de Oncología, que recibe el "Asturiano del mes", da un gran salto al pasar a ser centro mixto del Principado

El Instituto Universitario de Oncología del Principado (IUOPA) emprenderá de inmediato una etapa de notable expansión con la designación como centro mixto de investigación entre la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado. Este paso tiene "una importancia capital", explicó ayer Ana Gutiérrez Fernández, directora del IUOPA, quien señaló que la transformación en centro mixto del Principado significa, entre otras ventajas, "un presupuesto estable y una financiación más elevada, con lo que ello implica de invertir mucho más en personal, atraer y retener talento, y posibilidad de tener personal estatutario que pueda proseguir su carrera investigadora dentro de nuestro Instituto".

Gonzalo M. Peón muestra la caricatura de Ana Gutiérrez, directora del IUOPA, en presencia de la propia interesada y de Marcos Alonso, Mario F. Fraga y María Victoria G. Meana.

Ana Gutiérrez destacó estas nuevas posibilidades de desarrollo en el acto de entrega al IUOPA de la distinción "Asturiano del mes" de julio de LA NUEVA ESPAÑA, un reconocimiento de este periódico a una entidad que acaba de cumplir 25 años desarrollando investigación biomédica de primera línea sobre el cáncer en las modalidades básica, traslacional y clínica.

"Es una recompensa al trabajo de muchas personas a lo largo de muchos años y nos sentimos tremendamente agradecidos", indicó la directora del IUOPA al recibir el galardón.

Gonzalo Martínez Peón, director de este periódico, subrayó los "incuestionables méritos" acumulados por el Instituto de Oncología del Principado en este cuarto de siglo de andadura, entre los que figuran la secuenciación de genomas del cáncer y la puesta en marcha del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), una unidad que traslada a los pacientes y familias el conocimiento obtenido por los investigadores.

"Es importante que se visualice que desarrollamos nuestro trabajo al servicio de la sociedad, y que los ciudadanos sepan lo que hacemos", indicó Mario Fernández Fraga, coordinador científico del IUOPA. "Una distinción de esta relevancia es un paso muy importante para el Instituto", apostilló María Victoria González Meana, secretaria del IUOPA.

Al acto de entrega, celebrado en la sede de LA NUEVA ESPAÑA, acudieron el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; y la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz; los cuatro directores anteriores del IUOPA –Carlos Suárez Nieto, Aurora Astudillo González, Antonio Fueyo Silva y Rosa María Sainz Menéndez–; Adonina Tardón, catedrática jubilada y exdirectiva del IUOPA; Xosé Antón Suárez Puente, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y miembro destacado del IUOPA; Milagros Balbín, jefa del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); Carlos Siñeriz, director general de la Fundación Cajastur; e Isabel Cuervo, presidenta de la asociación benéfico cultural "Os Mismos de Sempre" (OMDS), de Tapia de Casariego, benefactora desde hace años del Instituto Universitario de Oncología del Principado con aportaciones económicas para investigación obtenidas de actividades solidarias populares.

El director de LA NUEVA ESPAÑA –acompañado por el gerente del periódico, Marcos Alonso– entregó a Ana Gutiérrez los atributos del galardón "Asturiano del mes": una portada del periódico que recoge la noticia de la concesión, una estela discoidea diseñada por el escultor José Manuel Legazpi y una caricatura de la directora del IUOPA, obra del dibujante de LA NUEVA ESPAÑA Pablo García.