Las distinciones de LA NUEVA ESPAÑA
El Instituto de Oncología, que recibe el "Asturiano del mes", da un gran salto al pasar a ser centro mixto del Principado
El IUOPA logra el galardón por sus 25 años en la élite de la investigación biomédica
Con el nuevo marco jurídico "podremos atraer y retener talento", subraya la directora, Ana Gutiérrez
El Instituto Universitario de Oncología del Principado (IUOPA) emprenderá de inmediato una etapa de notable expansión con la designación como centro mixto de investigación entre la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado. Este paso tiene "una importancia capital", explicó ayer Ana Gutiérrez Fernández, directora del IUOPA, quien señaló que la transformación en centro mixto del Principado significa, entre otras ventajas, "un presupuesto estable y una financiación más elevada, con lo que ello implica de invertir mucho más en personal, atraer y retener talento, y posibilidad de tener personal estatutario que pueda proseguir su carrera investigadora dentro de nuestro Instituto".
Ana Gutiérrez destacó estas nuevas posibilidades de desarrollo en el acto de entrega al IUOPA de la distinción "Asturiano del mes" de julio de LA NUEVA ESPAÑA, un reconocimiento de este periódico a una entidad que acaba de cumplir 25 años desarrollando investigación biomédica de primera línea sobre el cáncer en las modalidades básica, traslacional y clínica.
"Es una recompensa al trabajo de muchas personas a lo largo de muchos años y nos sentimos tremendamente agradecidos", indicó la directora del IUOPA al recibir el galardón.
Gonzalo Martínez Peón, director de este periódico, subrayó los "incuestionables méritos" acumulados por el Instituto de Oncología del Principado en este cuarto de siglo de andadura, entre los que figuran la secuenciación de genomas del cáncer y la puesta en marcha del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), una unidad que traslada a los pacientes y familias el conocimiento obtenido por los investigadores.
"Es importante que se visualice que desarrollamos nuestro trabajo al servicio de la sociedad, y que los ciudadanos sepan lo que hacemos", indicó Mario Fernández Fraga, coordinador científico del IUOPA. "Una distinción de esta relevancia es un paso muy importante para el Instituto", apostilló María Victoria González Meana, secretaria del IUOPA.
Al acto de entrega, celebrado en la sede de LA NUEVA ESPAÑA, acudieron el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; y la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz; los cuatro directores anteriores del IUOPA –Carlos Suárez Nieto, Aurora Astudillo González, Antonio Fueyo Silva y Rosa María Sainz Menéndez–; Adonina Tardón, catedrática jubilada y exdirectiva del IUOPA; Xosé Antón Suárez Puente, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y miembro destacado del IUOPA; Milagros Balbín, jefa del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); Carlos Siñeriz, director general de la Fundación Cajastur; e Isabel Cuervo, presidenta de la asociación benéfico cultural "Os Mismos de Sempre" (OMDS), de Tapia de Casariego, benefactora desde hace años del Instituto Universitario de Oncología del Principado con aportaciones económicas para investigación obtenidas de actividades solidarias populares.
El director de LA NUEVA ESPAÑA –acompañado por el gerente del periódico, Marcos Alonso– entregó a Ana Gutiérrez los atributos del galardón "Asturiano del mes": una portada del periódico que recoge la noticia de la concesión, una estela discoidea diseñada por el escultor José Manuel Legazpi y una caricatura de la directora del IUOPA, obra del dibujante de LA NUEVA ESPAÑA Pablo García.
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta