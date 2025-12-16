Llamedo destaca la apuesta por la IA y el Gobierno prepara ya la tasa turística

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, defendió ayer el presupuesto para su área y afirmó qu las cuentas harán de 2026 "el año de la inteligencia artificial" en la Administración asturiana, además de reforzar el turismo sostenible, la lucha contra la violencia de género y las políticas de retorno. El departamento gestionará 221,57 millones de euros, dentro de un proyecto autonómico de casi 7.000 millones y 1.081 en inversión.

Llamedo situó al turismo como "política pública de equilibrio territorial" y detalló 49,6 millones para el área (19,5 en inversión). Anunció 3,3 millones para ordenar flujos en Covadonga, Cabrales y Somiedo; 1,5 para la renovación de la Rectoral de Taramundi en su 40º aniversario; 5,5 para promoción y medio millón para patrimonio industrial. Reforzará la inspección hasta 18 plazas tras más de 5.500 controles este año, especialmente en viviendas de uso turístico, con previsión de aumentar la recaudación por sanciones.

La consejera confirmó que el Principado tiene en marcha desde hace meses un estudio técnico-jurídico para habilitar una tasa turística de aplicación municipal y voluntaria, con el objetivo de trasladar a los ayuntamientos un marco normativo que puedan usar "si así lo deciden".

La dirección general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial dispondrá de 95,29 millones (42,7 de inversión). La hoja de ruta incluye minería de procesos, gobierno del dato, una "superapp" que agrupe servicios, un "sandbox" regulatorio, una factoría de IA y programas de capacitación para directivos y plantilla. Llamedo señaló resultados piloto (como la lectura automática de documentación en ayudas a la natalidad) y prometió "menos papeles y menos esperas".

El programa de Igualdad alcanzará 15,88 millones (sube un 13%), el mayor de la serie, con 6,29 millones para protección frente a la violencia de género y cerca de dos millones en ayudas económicas directas. Se reforzarán la red de casas de acogida (24 viviendas), la Casa Malva y los 18 centros asesores, que incorporarán psicólogas, y crecerán los recursos del centro de crisis para víctimas de violencia sexual. El Gobierno mantendrá su enfoque "abolicionista" en prostitución, explotación sexual y trata, con 375.000 euros.

En Reto Demográfico, la dotación casi se duplica hasta 8,29 millones para natalidad (2,1 millones), emprendimiento rural (3 millones), fondo municipal (400.000) y nuevos proyectos de fijación de población. Llamedo sostuvo que la estrategia "funciona" tras tres años ganando población hasta 1.013.000 residentes a 1 de enero de 2025.

Emigración gestionará 3,41 millones : 548.000 para centros asturianos, 500.000 para personas vulnerables en América Latina,y se ampliará el programa Añoranza. Habrá nuevas ayudas para mayores en el exterior, la Escuela de Asturianía online y dos nuevos puntos de retorno en Mendoza y Caracas, además de un nuevo Congreso Mundial de Asturianía en 2026.

Críticas a la ejecución

En el turno de preguntas y fijación de posiciones, PP, Vox y Foro cuestionaron la credibilidad de la ejecución inversora, el aumento del gasto en personal y en altos cargos, y la gestión turística. Vox centró críticas en la Dirección General de Igualdad, a la que atribuyó "solo 9.000 euros en ayudas directas ejecutadas" y habló de "chiringuitos", extremos que Llamedo negó al asegurar que se cerrará el año con una ejecución casi total y que las ayudas a víctimas alcanzan a más de 700 mujeres. Foro Asturias advirtió contra la tasa turística "por la imagen de masificación" que puede trasladar.

Por su parte, PSOE e IU-Convocatoria por Asturias defendieron unas cuentas "continuistas, realistas y ambiciosas" que blindan servicios públicos, apuestan por la IA para reducir burocracia y avanzan en turismo sostenible e igualdad.

La actualidad política estuvo presente en la convocatoria. La vicepresidenta del Gobierno asturiano, la socialista Gimena Llamedo, defendió este lunes la "contundencia y ejemplaridad" con la que, afirmó, actúa su partido frente a casos de acoso a mujeres. Aseguró que es algo que contrasta con la manera de afrontar los casos del PP ante hechos similares. "Lo que hace siempre el PP es correr la cortina para que no se vea", ha apuntando, mencionando un caso de Galicia. La diputada del PP Susana Fernández planteó la dificultad de que las mujeres se fíen de un gobierno del PSOE con los casos de acoso que se están conociendo. Llamedo defendió la "contundencia" adoptada por el PSOE y ha pedido "disculpas a las víctimas", señalando que "el machismo está en toda la sociedad". Llamedo pidió al PP que diga "qué opina de los casos que salieron en su partido y los que, por desgracia, seguramente hay y en algún momento acabarán saliendo".