Los médicos de Asturias se desmarcan del pacto del Ministerio con el resto de categorías

Los sindicatos médicos se desmarcaron ayer del preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación –que representan al resto de las categorías sanitarias– y, en consecuencia, aseguraron que siguen adelante con la huelga prevista para los días 14 y 15 de enero.

El comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) puntualizaron, mediante un comunicado, que la reunión de ayer entre el Ministerio y el resto de los sindicatos –tras la que Sanidad avanzó que se habían acercado posiciones sobre un acuerdo en los puntos de discrepancia del texto del Estatuto Marco– no incluye la negociación que se está llevando a cabo con el citado comité, que tendrá lugar mañana miércoles.

La CESM y el SMA aclararon que de la evolución de estas reuniones dependerá la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones que se lleven a cabo, previa consulta con los respectivos ejecutivos. Y precisaron que se mantiene convocado el paro nacional de médicos y facultativos mientras se deciden nuevas fechas y actuaciones.

Entre tanto, Apemyf, agrupación profesional por un estatuto médico y facultativo, de la que con otros 16 sindicatos y organizaciones forma parte Amyts, aseguró que mantiene la convocatoria de huelga de los días 14 y 15 de enero. Apemyf considera que "el preacuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales no médicas no tiene que ver con el conflicto médico".

Esta reacción tiene como telón de fondo un anuncio realizado ayer por el Ministerio de Sanidad, según el cual ha alcanzado un preacuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (Satse-FSES, FSS-CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), las cuales expresaron su respaldo al borrador del nuevo Estatuto Marco, descartando de forma explícita su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por las organizaciones de médicos convocantes de la huelga de facultativos.

Suspensión de los paros

Según informó el departamento que dirige Mónica García Gómez (de Sumar), como consecuencia del acuerdo alcanzado, estas organizaciones sindicales acordaron la suspensión de los paros previstos para el próximo mes de enero, permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto.

Entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales (ya vigente en Asturias). El preacuerdo contempla, asimismo, el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abrirá la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

La Ministra celebró el preacuerdo, un pacto que considera "sumamente importante" y que ha sido "fruto de muchísimo trabajo, de meses de diálogo intenso y de escuchar a los profesionales incluso en los momentos más difíciles".

Desde Asturias, José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico (SIMPA), señaló ayer que el citado preacuerdo "no contempla ninguno de los puntos clave nuestros: una clasificación que respete la cualificación y la responsabilidad, una representación adecuada y unas condiciones laborales dignas". Y añadió el doctor Vidal: " Todo esto, cada vez lo tenemos más claro, no se consigue si no es con un estatuto propio".

Por parte de la plataforma Médicos del Sespa, Rubén Díaz indicó que el pacto entre Ministerio y sindicatos "no significa ningún cambio para nosotros y no vamos a dejar de movilizarnos".