El nuevo vuelo que empieza a operar para cubrir las ansias viajeras de los asturianos: esto es lo que cuesta y cuándo empieza

La aerolínea KLM ha puesto sus ojos en el Norte de España. La compañía neerlandesa anuncia vuelos entre Ámsterdam y Oviedo, y Ámsterdam y Santiago de Compostela este verano."Los pasajeros de Asturias y Galicia tendrán la oportunidad de volar directamente a Ámsterdam y, desde el aeropuerto de Schiphol, acceder a la amplia red de destinos europeos e intercontinentales que ofrece KLM", explican.

Para Asturias supone sumar un nuevo enlace con una nueva aerolínea, ya que KLM -compañía de red en Holanda- nunca había operado antes en la región.

La ruta con el aeropuerto asturiano comenzará el 29 de marzo, mientras que Santiago de Compostela comenzará a volar el 30 de mayo. Los vuelos ya están disponibles a la venta desde este mismo martes.

Ámsterdam ya es un destino que figura en la oferta del Aeropuerto de Asturias a través de Vueling, así que la oferta para viajar a la ciudad de los canales en Países Bajos se amplía. KLM explica sobre la nueva conexión desde Asturias y Santiago: "Se trata de una conexión que permitirá a los viajeros procedentes de los Países Bajos, así como a pasajeros de todo el mundo que lleguen a través de la red global de KLM vía el aeropuerto de Ámsterdam, descubrir dos regiones únicas del norte de España".

Los vuelos, que ya han sido puestos a la venta en el portal de internet de la aerolínea, están a precios a partir de 151 euros por trayecto.

Directos

Con estas aperturas, KLM ofrecerá el próximo verano, junto con su socia Air France, vuelos desde doce ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife y Valencia) a Ámsterdam y París.

En Asturias, el aeródromo consolida uno de sus mejores años en cuanto a conectividad. El Gobierno regional tiene previsto destinar un máximo de tres millones de euros anuales hasta 2028, con posibilidad de prórroga, para el mantenimiento o la captación de un total de diez rutas. Son las siguientes: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia, Ámsterdam, Dublín, Oporto y Milán. El vuelo de Dublín se recuperará a partir del próximo mes de mayo gracias a la compañía irlandesa Air Lingus.

Conexiones

Desde Oviedo y Santiago de Compostela los pasajeros podrán volar, vía Ámsterdam, a numerosas ciudades europeas, como Estocolmo, Oslo, Copenhague, Berlín, Hamburgo, Fráncfort, Múnich, Edimburgo, Glasgow, Praga, Varsovia y Ginebra.

Entre los destinos de largo radio disponibles destacan Buenos Aires, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur y Seúl, así como muchos otros.