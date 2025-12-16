El nuevo vuelo que empieza a operar para cubrir las ansias viajeras de los asturianos: esto es lo que cuesta y cuándo empieza
KLM prevé empezar a operar la conexión el próximo verano: "Permitirá a pasajeros de todo el mundo descubrir dos regiones únicas en el norte de España"
La aerolínea KLM ha puesto sus ojos en el Norte de España. La compañía neerlandesa anuncia vuelos entre Ámsterdam y Oviedo, y Ámsterdam y Santiago de Compostela este verano."Los pasajeros de Asturias y Galicia tendrán la oportunidad de volar directamente a Ámsterdam y, desde el aeropuerto de Schiphol, acceder a la amplia red de destinos europeos e intercontinentales que ofrece KLM", explican.
Para Asturias supone sumar un nuevo enlace con una nueva aerolínea, ya que KLM -compañía de red en Holanda- nunca había operado antes en la región.
La ruta con el aeropuerto asturiano comenzará el 29 de marzo, mientras que Santiago de Compostela comenzará a volar el 30 de mayo. Los vuelos ya están disponibles a la venta desde este mismo martes.
Ámsterdam ya es un destino que figura en la oferta del Aeropuerto de Asturias a través de Vueling, así que la oferta para viajar a la ciudad de los canales en Países Bajos se amplía. KLM explica sobre la nueva conexión desde Asturias y Santiago: "Se trata de una conexión que permitirá a los viajeros procedentes de los Países Bajos, así como a pasajeros de todo el mundo que lleguen a través de la red global de KLM vía el aeropuerto de Ámsterdam, descubrir dos regiones únicas del norte de España".
Los vuelos, que ya han sido puestos a la venta en el portal de internet de la aerolínea, están a precios a partir de 151 euros por trayecto.
Directos
Con estas aperturas, KLM ofrecerá el próximo verano, junto con su socia Air France, vuelos desde doce ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife y Valencia) a Ámsterdam y París.
En Asturias, el aeródromo consolida uno de sus mejores años en cuanto a conectividad. El Gobierno regional tiene previsto destinar un máximo de tres millones de euros anuales hasta 2028, con posibilidad de prórroga, para el mantenimiento o la captación de un total de diez rutas. Son las siguientes: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia, Ámsterdam, Dublín, Oporto y Milán. El vuelo de Dublín se recuperará a partir del próximo mes de mayo gracias a la compañía irlandesa Air Lingus.
Conexiones
Desde Oviedo y Santiago de Compostela los pasajeros podrán volar, vía Ámsterdam, a numerosas ciudades europeas, como Estocolmo, Oslo, Copenhague, Berlín, Hamburgo, Fráncfort, Múnich, Edimburgo, Glasgow, Praga, Varsovia y Ginebra.
Entre los destinos de largo radio disponibles destacan Buenos Aires, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur y Seúl, así como muchos otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta