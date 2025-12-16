Ni Papá Noel ni Santa Claus: este es el joven personaje que trae regalos a los niños asturianos en Navidad

Papá Noel (o Santa Claus) tiene que estar contento porque en Asturias, desde hace 17 años tienen un ayudante de lujo. El Anguleru, pese a su corta historia, se ha consolidado en muchos hogares y tiene cada vez más trabajo en Navidad.

El Anguleru es un señor de barba abundante y pelo castaño cubierto por un gorro de lana azul, que lleva puesto un chubasquero y pantalones amarillos, y, además, porta el farol (con la luz de donde emana su «magia») y la piñera que siempre llevan los anguleros en su faena.

L’Anguleru, nuna de les sableres asturianes, va dellos díes. | ANGULERU / .

¿Cómo nació El Anguleru?

La Asociación Garabuxada, de San Juan de La Arena, se inventó a este personaje en 2008, con el fin de animar la tarde de Nochebuena a los niños del pueblo. Entonces se pensó en un personaje de la localidad, que conociera la historia y tradición de la zona, ligada históricamente a la pesca de la angula, que ha hecho a La Arena famosa en toda España. El Anguleru llega cada diciembre desde el Mar de los Sargazos, donde vive todo el año, por ser el lugar en el que nacen y desde donde vienen las pequeñas angulas a criarse a la ría del Nalón.

El éxito de su primera aparición entre niños y mayores fue instantáneo y la visita a La Arena se tuvo que repetir al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente... La voz se corrió por toda Asturias y al Anguleru le salió trabajo en otros lugares.

A día de hoy es solicitado ya antes de Nochebuena para visitar otros concejos y colegios. En concreto, su itinerario de este año lo llevará por los 78 concejos acompañado de los Llendadores, sus inseparables ayudantes.

Amor Domínguez

¿Qué hace El Anguleru en Nochebuena?

La tarde del 24 de diciembre, El Anguleru vuelve al lugar que lo vio nacer, San Juan de la Arena. Allí enciende el fuego mágico del Nataliegu (tronco de navidad) y comenzar su misión de repartir regalos por toda Asturias. Pero antes del gran día es posible verlo por toda la región. Solo hay que estar atento. Por ejemplo, estará en Mieres el 21 de diciembre y en Ribadesella, 13 de diciembre.

Tirón de orejas a los políticos

El Anguleru tiene un gran sentido del humor, pero también una visión crítica sobre lo que acontece en la sociedad. Cada año visita la Junta General del Principado y en esta ocasión aprovechó para dar un tirón de orejas a los políticos. "Si alguna petición hay que hacer en esas cartas, es que el próximo año el Parlamento cumpla su función, que consiste en razonar, discutir y argumentar para lograr acuerdos en beneficio de Asturias, sin excesos, griterío y polarización, que es lo que lamentablemente está sucediendo en nuestro país, aunque el de Asturias sigue siendo un Parlamento donde se discute de manera razonable y las cosas no han llegado a extremos que vemos en otros ámbitos", expuso ante el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

Son ya varios años en los que el Anguleru visita el parlamento asturiano. "Presta venir a la Junta, donde nos recibe el presidente, que siempre es amable y afectuoso. He entregado cartas para que me piden lo que consideren oportuno, el año pasado me pidieron que aprobara los Presupuestos, que se aprobaron, pero yo no hice nada, se lo trabajaron ellos", explicó el Anguleru a los periodistas que le esperaban a la puertas de la Junta.