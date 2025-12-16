El PP acusa a Barbón de costear su "fiesta presupuestaria" gracias a recaudar "1.500 más al año a cada asturiano"

El Partido Popular ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de costear una “fiesta presupuestaria”, en referencia a las cuentas para 2026 (que alcanzan la cifra inédita de casi 7.000 millones de euros) gracias a recaudar 1.500 euros adicionales al año por cada asturiano. El diputado Andrés Ruiz ha sostenido en rueda de prensa que, “desde que Barbón es presidente, el presupuesto del Principado ha crecido un 54,5%”, sin traducirse en una mejora de los servicios públicos, según ha aseverado.

Ruiz atribuye el repunte de ingresos en los últimos años a “una subida encubierta de impuestos”. Según sus datos, desde 2022 los ingresos tributarios autonómicos han aumentado un 46% y solo este año la recaudación crecerá en 329 millones, un 5% más. En IRPF, cifró la recaudación autonómica en 1.093 millones en 2022 frente a 1.690 millones previstos en 2026, casi 600 millones más (lo que supone un incremento del 54,7%).

Frente a ese incremento, ha criticado que el Ejecutivo “presume de un maquillaje fiscal” de 38 millones y de deducciones por 92 millones, “lo que suma 130 millones frente a 600 de aumento real”. Ha añadido que las rentas entre 33.000 y 53.000 euros “soportan uno de los tipos más altos de España, el 19,2%”.

El diputado popular también ha señalado al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: “En plena crisis de acceso a la vivienda”, ha indicado, la recaudación por Transmisiones Patrimoniales aumentará en 16,8 millones en un año, “al ritmo del encarecimiento de la vivienda usada”.

El PP propone contrarrestar la inflación

Como alternativa, el PP mantiene su propuesta fiscal que pasa por “acompasar” los tramos del IRPF a la inflación, rebajar los tres primeros tramos e igualar Asturias “a las economías de su entorno”. Además, propone un tipo del 0% en Transmisiones Patrimoniales para menores de 35 años, para operaciones en zonas despobladas o en riesgo de despoblación y para colectivos vulnerables, así como eliminar el Impuesto de Sucesiones para parientes cercanos y ampliar beneficios fiscales a colaterales y no familiares.

En su balance, Ruiz ha insistido en que el Gobierno asturiano “aprovecha la inflación para recaudar más y financiar su gasto” y concluye que “las clases medias se han convertido en el cajero automático del señor Barbón”. Según el PP, la “política fiscal del Gobierno asturiano” está detrás del incremento de la recaudación y de unos presupuestos “malos, inflados y cada vez más caros”.