La reforma judicial continúa a marchas forzadas: salen a concurso 62 jefaturas de la oficinal judicial de los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón y Avilés

La reforma de los tribunales de instancia continúa a marchas forzadas. Este martes, el BOPA publicó la salida a concurso de hasta 62 jefaturas de la oficina judicial de los tribunales de instancia de Oviedo (32), Gijón (20) y Avilés (10). Este lunes se cerró el plazo para los puestos de libre designación para las presidencias. Luego le tocará el turno al grueso de funcionarios, cuyo acoplamiento se ha retrasado un mes, de forma que la puesta en marcha de los tribunales de instancia de los partidos judiciales de mayor tamaño se iniciará el 31 de enero, un mes después de lo previsto inicialmente. En los tribunales de instancia de Mieres y Langreo, la reforma entrará al completo el 31 de diciembre, tal como estaba previsto. En el resto de los partidos judiciales (Castropol, Cangas del Narcea, Tineo, Valdés, Grado, Pravia, Lena, Laviana, Siero, Villaviciosa, Piloña, Cangas de Onís y Llanes), la reforma entró en vigor el pasado 1 de julio.

En Oviedo se ofertan dieciocho jefaturas en el Servicio Común de Tramitación, dos para el TSJA, cuatro para la Audiencia Provincial, y doce para el Tribunal de Instancia, de ellas cuatro para el área de Civil/Mercantil, otras cinco para el área penal y tres para el área social; otra jefatura de apoyo gubernativo a la presidencia del Tribunal; otro puesto de secretario coordinador provincial; cinco jefaturas del Servicio Común General, de ellas tres para el área de Servicios Generales y dos para el área de actos de comunicación; y siete jefaturas del Servicio Común de Ejecución, cuatro para el área de civil/social y tres para el área penal.

En Gijón, se ofertan nueve jefaturas en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, cuatro para el área civil, social y contencioso administrativa, y cinco para el área penal; otras cinco jefaturas para el Servicio Común General, de ellas tres para el área de Servicios Generales y dos para actos de comunicación; y seis jefaturas para el Servicio Común de Ejecución, cuatro parta el área civil/social y dos para el área penal.

En Avilés, se ofertan cinco jefaturas para el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, tres para el Servicio Común General y dos para el Servicio Común de Ejecución.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Justicia, en las que harán constar sus datos personales, puesto de trabajo actual y puesto solicitado, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado. Los concursantes deberán adjuntar a la solicitud los méritos alegados, así como los documentos acreditativos de los mismos, por ejemplo tener experiencia de 10 años en el tipo de jurisdicción para la que se presente.