Trenes, aviones y autobuses llenos para volver a Asturias por Navidad

La operación vuelta por las Navidades de miles de asturianos está provocando ya una avalancha en la venta de billetes de avión y tren para regresar a la región. Ayer apenas quedaban pasajes disponibles en los servicios de alta velocidad desde Madrid, principal punto de retorno de los asturianos que han pasado las fiestas fuera.

Las estimaciones apuntan a que, en total, cerca de 30.000 personas volverán a Asturias durante estos días.

En el caso del AVE, únicamente quedaban algunas plazas sueltas en el primer tren de la mañana del viernes, con salida a las 7.00 horas. El resto de las cinco frecuencias previstas para ese día estaban completas. La misma situación se repite el sábado, jornada para la que ya se habían agotado los billetes en las cuatro frecuencias disponibles.

La oferta ferroviaria de alta velocidad para Asturias se compone de seis trenes de ida y vuelta por Madrid entre semana, operados por los convoyes Avia (299 plazas), AVE convencional (500 plazas) y Avlo (casi 600 plazas). Los fines de semana, el número de trenes se reduce a cuatro. El precio medio del billete durante estas fechas navideñas se ha situado en torno a los 80 euros.

En cuanto al transporte aéreo, todavía era posible encontrar asientos, aunque con precios muy elevados.

Iberia comercializaba ayer billetes cercanos a los 400 euros, mientras que Volotea, otra de las aerolíneas que opera la ruta con Asturias, ofrecía tarifas más bajas, aunque igualmente por encima de los 100 euros. En cualquier caso, el tren continúa siendo el medio de transporte más utilizado para regresar desde la capital, una tendencia que se mantiene desde la llegada de la alta velocidad, que ha desplazado al avión en esta conexión.

El autobús es otra de las opciones con mayor demanda. Alsa ofertaba ayer 13 frecuencias para el viernes, y en nueve de ellas, especialmente en los servicios de la tarde, ya no quedaban plazas disponibles. La elevada ocupación refleja también el aumento de desplazamientos por carretera en estas fechas.

Por último, miles de asturianos optan por el vehículo particular para regresar a la región. Para quienes eligen esta alternativa, existe riesgo de retenciones debido a las obras que se desarrollan en la autopista del Huerna (AP-66). Por un lado, continúan los trabajos para reparar el argayo registrado en noviembre del año pasado, cuya finalización está prevista para el verano. Por otro, varios túneles permanecen en obras, lo que provoca estrechamientos de carril y un aumento de las retenciones en los momentos de mayor afluencia de tráfico.

La necesidad de más trenes

La alta demanda de billetes de alta velocidad está poniendo de manifiesto que la región podría necesitar más plazas de trenes. El Principado, en ese sentido, ya ha asegurado que las solicitaría a Renfe si fuese necesario. El problema por el momento es la falta de material rodante. Están en pruebas los trenes 107.