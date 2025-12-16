Zapico (IU) exige "decisiones" en el gobierno de Sánchez ante la grave situación: “Se necesita un revulsivo”
El coordinador de la coalición en Asturias y consejero del Gobierno de Barbón afirma que la preocupación se ciñe al ámbito estatal ya que en el ejecutivo asturiano “la realidad es bien distinta”
El coordinador de Izquierda Unida en Asturias y consejero de Ordenación del Territorio del gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha trasladado la “preocupación” con la que afronta su organización “todo lo que está pasando en el panorama nacional”, en referencia a las investigaciones por corrupción y las denuncias por acoso sexual que han recaído en algunos cargos socialistas.
“Este gobierno nacional necesita un revulsivo”, ha dicho Zapico, en línea con el cambio de gobierno que ha reclamado Sumar en el ámbito estatal. “Se necesita una hoja de ruta que permita recuperar la ilusión de la gente y de nuestra base social”.
Las declaraciones de Zapico se producen después de la comparecencia de Pedro Sánchez, quien no apuntó ninguna posibilidad de un ajuste en su Gobierno más allá de los relevos por las ministras que serán candidatas en Aragón (Pilar Alegría) y Andalucía (María Jesús Montero).
El dirigente de IU en Asturias considera “urgente y prioritario” que Sánchez tome “decisiones que reviertan esta situación”, más allá de “dar respuestas que convenzan”. En este sentido, Sumar reclama una reunión urgente con el PSOE. El diputado de IU Enrique Santiago ha señalado que su organización está “muy contrariada y preocupada” porque el PSOE “parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable”.
Zapico también ha dejado claro que el malestar de la organización se ciñe al ámbito nacional. “Es algo que podemos dejar concernido al ámbito estatal y que no debe afectar al ámbito autonómico, donde la realidad, afortunadamente, es bien distinta”.
