Agenda: qué hacer hoy 17 de diciembre en Asturias

Oviedo

Jornada divulgativa sobre la capitalidad cultural de Oviedo

De la mano de tres expertas internacionales en los programas de Capital Europea de la Cultura (CEC), la candidatura de Oviedo a este título que otorga la Comisión Europea organiza a las 19.30 horas una jornada divulgativa para dar a conocer las claves de estos programas. El encuentro se desarrollará en el Club LA NUEVA ESPAÑA, con acceso libre hasta completar el aforo, y allí se encontrarán la jurado internacional Cristina Farinha, la exdirectora de Évora 2028 Paula Mota y la directora del Instituto Goethe en España, Antonia Blau.

Ópera

El teatro Campoamor es escenario a las 19.30 horas de la tercera función de la ópera "Rigoletto", un melodrama de tres actos con Libreto de Francesco Maria Piave, basado en la obra de teatro Le Roi s’amuse (1832) de Victor Hugo. Entradas a la venta a precios de entre 16 y 131 euros.

Escuela de Música

El salón de actos de la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto acoge dos conciertos de los alumnos. A las 17.30 horas horas tendrá lugar su concierto de Navidad. Acceso libre.

Reino Astur

El Salón de Actos del Colegio de Abogados de Oviedo es escenario a las 19.00 horas de los Encuentros con la Historia del Reino Astur. En esta ocasión el director de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, Pelayo Mejido Díaz, impartirá una conferencia titulada "Panoplia militar en tiempos del Reino de Asturias". Entrada libre.

Bebecuentos

La biblioteca de San Claudio es escenario a las 18.00 horas del bebecuentos "Frío, frío" de la compañía "Tras la puerta títeres". Con aforo limitado a dos personas adultas por niño e inscripción previa obligatoria. Por otro lado, la biblioteca de Pumarín-Teatinos acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "Cuentos de miedete, para nios, niñas y perretes", de David Acera.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

El concierto de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer arrancará a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos.

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. . El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Teatro de la Laboral

A las 19.30 horas, festival de Navidad de la Escuela Alma Funky.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas se presentará el libro "Las madrinas", de Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, Luis Rubio protagonizará el acto "Villancicos y canciones navideñas 2025", en el Ateneo Jovellanos.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas, el Centro Maker llevará a cabo el taller "Plotter de vinilo".

Edificio Impulsa

De 16.00 a 17.30 horas, presentación del proyecto de investigación del IUTA "Creando sinergias. Estudio de casos de aprovechamiento en la cadena de suministro alimentario para ingesta animal en Asturias".

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 9 de enero se puede ver la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Espacio Astragal

Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede ver la exposición de pintura "Naturaleza viva", de Patricia Suárez. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Estreno en el Palacio Valdés

Las tablas del teatro Palacio Valdés acogerán el estreno de la obra "El buen marido", de "Teatro del Cuervo" y "Territorio Violeta". La función, obra de Pilar G. Almansa, dará comienzo a las 20.00 horas.

Maratón de donaciones de sangre

De 9.00 a 21.00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, organizado por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, se celebrará el maratón de donaciones de sangre, que se prolongará hasta el viernes.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga iacoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo,ngel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA," organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Presentación en Mieres del libro de Sergio Calleja

Mieres acoge hoy la presentación del libro "Toda persona. Una defensa de la sanidad pública", de Sergio Calleja Puerta, coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El libro ha sido publicado por KRK Ediciones. El acto, organizado por Plataforma en defensa de la salud y la sanidad pública del Caudal y la Llibrería-café La Llocura, será a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Semana de la Montaña en San Martín

El grupo de montaña Texu de San Martín del Rey Aurelio celebra estos días su 47.ª Semana de la Montaña, en el teatro municipal de El Entrego. Hoy, a las 20.00 horas, Rubén Marcos, del Grupo de Montaña Suero, ofrecerá la charla "El trekking del Sagarmatha".

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

"En el umbral del olvido", obras de Analía Pello en Lugones

La sala de exposiciones del centro polivalente integrado de Lugones acoge hasta el 30 de diciembre "En el umbral del olvido", una muestra de la fotógrafa asturiana Analía Pello que documenta oficios tradicionales en peligro de extinción. El recorrido reúne más de 90 fotografías dedicadas a 23 oficios, desde el último madreñero de Oviedo al último cunqueiru de Degaña, retratando a los artesanos y el proceso de elaboración de sus piezas. Una invitación a viajar por la memoria cotidiana de Asturias y a tomar conciencia de la urgencia de preservar este legado. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición de ajuares en Candamo

"Ajuares transformando huellas" es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de "mujer objeto" la artista llevaal espectador al concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de "ajuar". Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Mucho arte contemporáneo que ver en Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola Siero acoge la exposición de las obras premiadas y finalistas en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Puede visitarse hasta el 31 de enero de 2026 de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. A esta 21.º edición, concurrieron 82 artistas procedentes de toda España. En la muestra pueden verse las obras premiadas y las seleccionadas como finalistas, que suman un total de 28 cuadros con estilos, influencias, técnicas y temáticas muy dispares.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita).

Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 7, 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 6, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

"The Third Man", de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición "The Third Man", un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa "geografía humanística" donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.