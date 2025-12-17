Aviso a los asturianos: si te toca el Gordo de Navidad y lo compartes con más personas no vayas solo al banco (acabarás lamentándolo) / .

No queda nada para el sorteo del Gordo de Navidad, que tendrá lugar este lunes. Un momento para comprobar si la suerte de la lotería vuelve a acordarse de Asturias. Pero ojo, si te toca el Gordo de Navidad y lo compartes con más personas, no vayas solo al banco porque acabarás lamentándolo.

Y es que si acudes tú solo al banco con el décimo premiado, para Hacienda constarás tú como el único premiado, a pesar de que el dinero no será únicamente para tí.

Décimos de Lotería de Navidad.

Y es más, cuando transfieras la cantidad que le pertenece a cada una de las personas con las que compartes el premio, ese dinero, para Hacienda constará como una donación, con los correspondientes impuestos.

Así que lo suyo es que acudáis al banco a la vez todos los premiados o, en su caso, firméis un acta donde se recoge quiénes son las personas que han resultado premiadas en el sorteo de Navidad.

Ahora sí, lo que necesitas es mucha suerte para que te toque el Gordo o, si no, alguno de los otros premios del sorteo o, al menos la pedrea.

El sorteo del Gordo de Navidad es todo un acontecimiento en España, siendo uno de los sorteos en los que más participaciones se venden y cuyos premios también están más repartidos.

Impuestos

Y recuerda estarán exentos de impuestos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe. La base de la retención del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento. Así, por ejemplo un premio de 100.000 euros, tributaría al 20% sobre 60.000 euros (100.000 - 40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían 88.000 euros.