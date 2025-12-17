Barbón exige que los corruptos no paguen "solo con cárcel", sino que "devuelvan el dinero que han robado"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió a mostrarse este miércoles contundente ante los casos de corrupción que afectan a exdirigentes socialistas y exigió que los políticos que resulten culpables de este tipo de delitos, además de cumplir la condena que se les imponga, deben devolver el dinero del que se han apropiado. “Es necesario que seamos muy exigentes, no solo en que paguen con cárcel, sino que devuelvan el dinero que han robado”, proclamó.

Y esa contundencia, aseveró, es la que está teniendo su partido: “en aquellos (casos) en los que se detecta una actividad presuntamente corrupta, porque hasta que no lo dictamine un juez no podemos decir que son corruptos, están siendo expulsados, fulminados del PSOE”.

En este sentido, Barbón defendió la necesidad de "perseguir cualquier mácula o mancha de corrupción en Asturias". “Lógicamente quiero saber que ha pasado ahí”, reconoció sobre el proceso de contratación del derribo de las antiguas baterías siderúrgicas de Avilés, que está siendo objeto de investigación.

El presidente regional recordó que se trata de una adjudicación que no corresponde al Gobierno de Asturias, “a pesar de que hay gente que ha querido mezclar todo”. Es un proyecto dependiente de la SEPI, y por lo tanto del Gobierno Central. Por lo que “hay que saber si ha habido esa influencia en los miembros del tribunal" a la hora de adjudicar el contrato, porque lo desconoce, "y si de ahí se ha derivado dinero a determinadas personas".

“Como Gobierno de Asturias digo que aquí hay que perseguir cualquier mácula o mancha de corrupción, y espero que aquí se depure esa responsabilidad, se sepa qué ha pasado y que la justicia actúe”, subrayó durante un acto en Cangas del Narcea.

Hasta el gorro de "puteros, machistas y acosadores"

Respecto a los casos de acoso sexual, Barbón fue igual de sincero: “De los puteros, machistas y acosadores estoy hasta el gorro. Es despreciable, me da igual el partido que sea; no voy a entrar en el y tu más”. E insistió en que “hay que apartar de la organización y del partido a todos los que tengan estas conductas impropias, y así se está haciendo".

En este sentido, defendió que el PSOE es un partido “profundamente feminista”, en el que las mujeres han tenido siempre “muchísima influencia, aunque es verdad que a veces cuesta que el poder formal se corresponda con el poder real".

Además, tras incidir en que hay que tener "tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso", afirmó que esas actitudes "dan auténtico asco" y no representan ni al PSOE ni a su militancia, y mucho menos a las mujeres que son las que lideran el feminismo en el partido y que consiguen conquistas que luego se trasladan al conjunto de la sociedad.

Sobre un posible adelanto electoral, Barbón no quiso mojarse. Afirmó que esa decisión debía tomarla el presidente del Gobierno, al igual que lo es de la oposición presentar una moción de censura. Y que él no dice ni a unos ni a otros lo que tienen que hacer.