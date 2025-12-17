La consejera Eva Ledo reconoce avances en las negociaciones, pero la huelga en las escuelinas continúa
CC OO cifra entre un 75% y un 100% el seguimiento del paro mientras ocho educadoras continúan encerradas en la Consejería
Nueva jornada de huelga en las Escuelas Infantiles asturianas. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, en el día de hoy han secudando el paro 35 trabajadoras, es decir, un 19,3%. Tres educadoras menos que ayer, aunque la Admistración no contempla aquellas personas que se encuentran en servicios mínimos. Por eso, los organizadores (Comisiones Obreras) sitúa la participación entre un 75% y un 100%, superando los datos de ayer en algunos concejos como Gijón, que pasó d eun 71% a un 79%. En Oviedo sería del 96% y en Corvera y Langreo del 88%. "La información que proporciona la administración es incompleta y no refleja la realidad de la situación, ya que no se menciona el porcentaje abusivo de servicios mínimos establecidos, que alcanza cerca del 65% de la plantilla", denuncian desde el sindicato.
Además, ocho educadoras llevan encerradas desde el lunes en el edificio de Educación. En este sentido, la consejera Eva Ledo ha reconocido esta mañana que "está en contacto con ellas" y ha subrayado que la última oferta de su departamento es "un avance muy importante" que recoje algunos de los compromiso que se reivindican desde CC OO (único sindicato que no ha aceptado el acuerdo que sí firmaron UGT, CSIF y USIPA). Algunos de esos puntos son la categoría en el Grupo B, y la estabilización de las trabajadoras que pasen a formar parte de la red autonómica de escuelinas. "Son puntos que están reflejados por escrito", ha dicho Ledo.
Sin embargo, el sindicato se centra ahora en una equiparación del calendario escolar al de otras etapas educativas. Algo que ojos de la Consejera es difícil. "Hemos avanzado reduciendo cuatro días, pero no se puede ir más allá porque hay que cubrir las necesidades de todos los sectores", ha explicado.
Ledo pidió a las educadoras que "confíen en estos nuevos avances y en esta línea de trabajo" para poder seguir trabajando en otras cuestiones. Por el momento, las trabajadoras de las escuelinas continúan con sus movilizaciones y hoy tendrán una nueva manifestación, a las 17.30 horas, frente a la Consejería de Eduación.
