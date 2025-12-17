Continúa la investigación para aclarar el asesinato de una joven en Aces

La Fiscalía de Menores continúa investigando el crimen de Aces (Candamo), en el que una joven fue asesinada por su cuñada, de 17 años de edad, el pasado 15 de noviembre, hace justo un mes. Los investigadores tratan de saber qué fue lo que realmente condujo al arrebato de la joven, que propinó una sola puñalada a la víctima. La joven está ingresada en un centro de menores. Una vez completada la investigación y establecida su imputabilidad –según el entorno de la joven, estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico–, se celebrará el juicio, en el que la Fiscalía de menores solicitará la medida que considere adecuada.

Según manifestó la pareja de la presunta homicida, hermano a su vez de la joven asesinada, el motivo del crimen fueron unas galletas y un redbull. La menor sufrió un brutal ataque de ira, y aunque los miembros de la familia trataron de dominarla, no pudieron y salieron todos magullados. Finalmente cogió un cuchillo, y mientras los otros familiares llamaban al 112, atacó a su cuñada y le dio una sola puñalada en el vientre, que afectó a las arterias del abdomen, y murió desangrada en muy poco tiempo.

La joven sería detenida poco después en las inmediaciones de la estación de Aces. En los calabozos de la Guardia Civil sufrió ataque que obligó a su ingreso en el área de Psiquiatría. Posteriormente pasaría a disposición de la Fiscalía y el Juzgado de Menores.

Hasta este momento, la mayor pena impuesta a un menor de edad fueron los diez años de internamiento en régimen cerrado a los que fue condenada la joven implicada en el asesinato de María Luisa Blanco, la mujer que fue martirizada hasta la muerte en un piso del barrio de Vallobín, el 24 de junio de 2009.