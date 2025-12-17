El Corte Inglés propone maridajes exclusivos para acertar en los menús de esta Navidad

El Corte Inglés presenta una exclusiva selección de maridajes para convertir las celebraciones navideñas en auténticas experiencias gastronómicas. La compañía refuerza su apuesta por la calidad y la tradición, ofreciendo sugerencias diseñadas para realzar los sabores más característicos de los menús típicos de estas fechas, con una bodega que reúne más de 4.000 referencias entre el supermercado de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Club del Gourmet.

La Navidad es uno de los momentos del año en los que la gastronomía cobra mayor protagonismo. Con el objetivo de facilitar la elección del vino idóneo para cada plato y elevar la experiencia en la mesa, esta propuesta recorre diferentes opciones, pensadas para acompañar desde entrantes clásicos hasta platos principales y dulces tradicionales, combinando calidad, autenticidad y equilibrio:

Jamón ibérico : marida con vinos de crianza biológica, que aportan notas salinas y almendradas, como por ejemplo Fino Tradición en exclusiva para El Club del Gourmet (D.O. Jerez).

: marida con vinos de crianza biológica, que aportan notas salinas y almendradas, como por ejemplo en exclusiva para El Club del Gourmet (D.O. Jerez). Tabla de quesos curados : los sabores intensos se complementan con tintos de taninos suaves, como Rioja Muga Andén de la Estación (D.O.Ca. Rioja) disponible exclusivamente en El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.

: los sabores intensos se complementan con tintos de taninos suaves, como (D.O.Ca. Rioja) disponible exclusivamente en El Corte Inglés, Hipercor y Supercor. Foie gras : su textura particular encuentra el contrapunto en espumosos que limpian el paladar, como Champagne Laurent Perrier Millésime .

: su textura particular encuentra el contrapunto en espumosos que limpian el paladar, como . Gambas cocidas : marida bien con un vino blanco joven y aromático, como Rueda Albacora de Marqués de Riscal, que se elabora en exclusiva para El Corte Inglés, y es perfecto para realzar la frescura del marisco.

: marida bien con un vino blanco joven y aromático, como de Marqués de Riscal, que se elabora en exclusiva para El Corte Inglés, y es perfecto para realzar la frescura del marisco. Salmón marinado o sashimi : Este plato encaja bien con las burbujas de un buen champagne, como Jacquesson 746 , y con la acidez de un blanco aromático, como Rías Baixas Pazo Barrantes Albariño.

: Este plato encaja bien con las burbujas de un buen champagne, como , y con la acidez de un blanco aromático, como Salmón ahumado : La técnica del ahumado realza la textura y las propiedades del salmón, por lo que se recomienda acompañarlo con un blanco seco que aporte equilibrio y armonice su carácter como Rioja Roda del Calado Blanco (D.O.Ca. Rioja), que se vende en exclusiva en el Club del Gourmet.

: La técnica del ahumado realza la textura y las propiedades del salmón, por lo que se recomienda acompañarlo con un blanco seco que aporte equilibrio y armonice su carácter como (D.O.Ca. Rioja), que se vende en exclusiva en el Club del Gourmet. Aves de corral : carnes como capón o pularda, tan típicos de estas celebraciones, se equilibran con tintos suaves y frescos, como Rioja Gonzaga (D.O.Ca. Rioja) también elaborado únicamente para Club del Gourmet.

: carnes como capón o pularda, tan típicos de estas celebraciones, se equilibran con tintos suaves y frescos, como (D.O.Ca. Rioja) también elaborado únicamente para Club del Gourmet. Cordero asado : combina con vinos de mayor cuerpo y taninos firmes, como Ribera del Duero Dominio de Calogía (D.O. Ribera del Duero).

: combina con vinos de mayor cuerpo y taninos firmes, como (D.O. Ribera del Duero). Postres tradicionales: el broche dulce lo ponen el roscón y el panettone, que se realzan con vinos dulces de vendimia tardía, como Moscatel Casta Diva y Don PX de Toro Albala (D.O. Montilla-Moriles).

Bodega de El Corte Inglés / LNE

La propuesta responde a una tendencia creciente de convertir el maridaje en una parte esencial de la experiencia culinaria. Es una costumbre que refleja el valor de compartir y celebrar en torno a la mesa. En España, estas combinaciones están ligadas a la tradición gastronómica, especialmente en Navidad, cuando la mesa se convierte en el centro de la vida social y familiar.

Algunos de los vinos se comercializan en exclusiva en el Club del Gourmet de El Corte Inglés, un espacio que apuesta por la calidad y la selección cuidada de cada producto, incluyendo ediciones limitadas y referencias de bodegas emblemáticas. Además, el equipo de profesionales de Club del Gourmet cuenta con una sólida experiencia y conocimiento, lo que les permite asesorar y acompañar al cliente en sus elecciones.