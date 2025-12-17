Este es el dinero que cobrarán los premiados en el Gordo de la Navidad (una vez quitados los impuestos) / .

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, somete a tributación, a través de un gravamen especial, entre otros, los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esto es que los premiados en el sorteo del Gordo de Navidad no recibirán la cantidad íntegra que se anuncia como premio.

La referida norma establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportarán una retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE. Se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado.

Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe. La base de la retención del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento.

Entonces, ¿cuánto cobrarán los premiados en el Gordo de la Navidad una vez quitados los impuestos?

Pues si te toca el Gordo, que en bruto son 400.000 euros al décimo, recibirás finalmente 328.000 euros. En cuanto al segundo premio, de 125.000 euros al décimo, el premio quitando los impuestos será de 108.000 euros.

El tercer premio se anuncia con 50.000 euros por décimo, pero realmente recibirán 48.000 euros. En el caso de los cuartos y quintos premios, con 20.000 y 6.000 euros al décimo respectivamente, los premiados recibirán esa misma cantidad, ya que al ser menor de 40.000 euros estarán exentos de impuestos.

Pedrea

Y lo mismo ocurre con la pedrea, de 100 euros por décimo, que se quedará igual, con 100 euros.