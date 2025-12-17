Una empresa asturiana trae a España el negocio de las "Blind box"
La compañía asturiana Olevending, uno de los referentes nacionales en el sector de la venta automatizada, ha entrado en el negocio de las llamadas "Bilnd Box", máquinas expendedoras de cajas sorpresa de piezas de coleccionismo que tienen mucho éxito en países como China. Olevending ya ha instalado máquinas de este tipo en centros comerciales de Siero y del ensanche de Vallecas, en Madrid. El comprador conoce la colección a la que pertenece el artículo, pero no la pieza concreta que recibirá.
