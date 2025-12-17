Herido en una pierna un montañero en Morcín mientras subía la Peña Los Reconcos
El lesionado fue trasladado al HUCA
Un montañero de 67 años ha resultado herido en una pierna a mediodía de este miércoles, mientras subía la Peña Los Reconcos, en Morcín. Fue el propio herido quien avisó a 112 Asturias a las 11.58 horas.
El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA, acudió hasta la peña y lo localizó muy cerca de la cumbre.
Tras izarlo al helicóptero, lo trasladaron al HUCA. El equipo de rescate regresó a base a las 13.55 horas.
