Herido en una pierna un montañero en Morcín mientras subía la Peña Los Reconcos

Un montañero de 67 años ha resultado herido en una pierna a mediodía de este miércoles, mientras subía la Peña Los Reconcos, en Morcín. Fue el propio herido quien avisó a 112 Asturias a las 11.58 horas.

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA, acudió hasta la peña y lo localizó muy cerca de la cumbre.

Tras izarlo al helicóptero, lo trasladaron al HUCA. El equipo de rescate regresó a base a las 13.55 horas.